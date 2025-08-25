Как изменится погода в Украине в сентябре - прогноз

Осень / © Pixabay

В сентябре погода в Украине будет близкой к климатической норме: средняя температура воздуха составит 13-18°C, а количество осадков — 37-76 мм.

Об этом сообщает Укргидрометцентр на странице в Facebook.

В горных районах Карпат ожидается немного прохладнее — 11-12°C, тогда как на юге страны средняя температура может подниматься до 18-20°C. В высокогорье горных районов прогнозируется 9-15°C.

Абсолютные минимальные температуры сентября будут колебаться от 1 до 8,8°C мороза, местами на юге и в Черновицкой области — от 0 до 1°C тепла, в Крыму — до 5,5°C тепла. Абсолютный максимум температуры ожидается в пределах 30,7-38,8°C, в горах — 24,3-36°C.

Месячное количество осадков составит 37-74 мм, на юге страны локально — 28-36 мм. Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается 77-108 мм, на высокогорье Карпат — 126-130 мм. В самих Карпатах количество осадков составит 74-106 мм.

Таким образом, сентябрь в Украине будет умеренным по температуре и количеству осадков, с более прохладными днями в горах и теплыми — на юге страны.

Напомним, ранее мы писали о том, что погода в Украине на следующей неделе будет контрастной. Ожидается изменение температуры от +17 до +30 в последние дни лета.