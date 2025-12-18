- Дата публикации
Как изменится погода в Украине во второй половине недели
Сегодня, по прогнозу синоптиков, будет тепло, но с осадками.
Сегодня, 18 декабря, без осадков. В некоторых областях сегодня туман и небольшой дождь.
Об этом сообщает «Укргидрометцентр».
«На Закарпатье в четверг днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром в северной, юго-западной, Тернопольской и Хмельницкой областях туман», — говорится в сообщении синоптиков.
Днем ожидается по стране +1…6°С, на юге страны будет в пределах +6…11°С.
В Киеве облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем без осадков, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по Киевской области днем будет +1…6°С, в столице днем в пределах +2…4°С.
Напомним, в Украину сунет антициклон Freida. Он будет блокировать поступление осадков на территорию Украины и будет определять погодные условия.