Как изменится погода в Украине во второй половине недели

Декабрь продолжает удивлять аномальным теплом

Сегодня, 18 декабря, без осадков. В некоторых областях сегодня туман и небольшой дождь.

Об этом сообщает «Укргидрометцентр».

«На Закарпатье в четверг днем возможен небольшой дождь. Ночью и утром в северной, юго-западной, Тернопольской и Хмельницкой областях туман», — говорится в сообщении синоптиков.

Днем ожидается по стране +1…6°С, на юге страны будет в пределах +6…11°С.

В Киеве облачно с прояснениями. Погода в северных областях Днем без осадков, утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по Киевской области днем будет +1…6°С, в столице днем в пределах +2…4°С.

Напомним, в Украину сунет антициклон Freida. Он будет блокировать поступление осадков на территорию Украины и будет определять погодные условия.