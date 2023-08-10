Как изменится сегодня погода: синоптики обновили прогноз

Сегодня, 10 августа, в Украине будет наблюдаться переменная облачность. В большинстве областей будет сухо и жарко. Только в некоторых регионах сегодня пройдут небольшие дожди. Ветер будет преобладать северо-восточный, 5-10 м/с.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

В частности, осадки ожидаются в восточных, юго-восточных и Полтавской областях. Там возможны кратковременные дожди с грозами. В большинстве западных областей также пройдут небольшие дожди и грозы.

Температура будет днем +22...27°С. В западных областях будет +19…24°С. В южной и восточной части ожидается днем до +25...30°С.

В Киеве и области сегодня также прогнозируют переменную облачность без осадков.

Температура в Киевской области будет днем +22...27°С. В столице столбики термометров покажут +24...26°С.

По данным Укргидрометцентра, нынешний август прогнозируется таким же жарким и дождливым, как и июль. Средняя месячная температура – 20-25 градусов тепла, в Карпатах – 16-18 градусов, что на 1,5-2 градуса выше нормы. Однако средние значения за месяц не отразят полной картины: август ближе к концу будет заметно холоднее июля, а вот первая его половина – жарче, особенно в солнечные дни.

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