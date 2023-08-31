Как изменятся цены на топливо в сентябре: эксперт поделился прогнозом

Главным фактором, еще способствующим повышению цен на топливо, является небольшой рост цен на мировых рынках. Однако вряд ли в сентябре цены повысятся больше чем на 1-2 гривны.

Об этом в эфире телемарафона заявил директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

“Надо сказать, что основным фактором и драйвером роста цен в последние два месяца было восстановление уровня акцизов до довоенного, а также возобновление ставки налога на добавленную стоимость. Но в последние две недели этот потенциал начал иссякать и, на мой взгляд, уже иссяк», — отметил он.

Поэтому на сегодняшний день, говорит Омельченко, главным фактором, который еще способствует повышению цен (но не такими темпами), является небольшой рост цен на мировых рынках.

“Но на мой взгляд, в сентябре темпы роста цен на нефтепродукты резко остановятся и, я думаю, будут полностью зависеть от конъюнктуры на мировом рынке нефти, потому что наш рынок практически полностью зависит от мировых цен... Думаю, что цены вряд ли или в сентябре повысятся больше, чем на 1-2 гривны”, — резюмировал Омельченко.

Напомним, эксперт сделал прогноз, что будет с ценами на топливо в ближайшее время.

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