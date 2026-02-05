Как изменятся зарплаты военных после прекращения огня: Зеленский ответил

украина планирует поощрять военных высокими зарплатами даже после прекращения огня

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что государство не планирует уменьшать денежную мотивацию для военных даже при отсутствии активных боевых действий.

О планах сохранить высокий уровень выплат для армии президент заявил в четверг, 5 февраля во время совместной пресс-конференции после переговоров с польским премьером Дональдом Туском.

Зарплаты военным во время «тишины»

Владимир Зеленский подчеркнул, что ключевым приоритетом для страны остается сохранение боеспособного войска численностью в 800 тысяч человек. Чтобы удержать такую мощную силу, государство гарантирует сохранение высоких зарплат для находящихся на линии столкновения военнослужащих, даже если пушки будут молчать.

Это решение продиктовано необходимостью держать оборону на должном уровне и не допустить отток кадров из передовой в случае прекращения огня.

"Будем беречь нашу армию в 800 тысяч, будем поощрять высокими зарплатами даже на первой линии во время прекращения огня", - подчеркнул украинский лидер.

Стратегия безопасности и сдерживания

Сохранение большой и мотивированной армии рассматривается руководством государства как главная гарантия безопасности Украины в условиях нестабильного мира. Финансовые стимулы должны стать предохранителем, который позволит военным оставаться на службе и быть готовым к развитию событий на фронте.

Такой подход будет служить сигналом для агрессора о том, что украинская оборона не ослабевает и готова дать отпор в любую минуту. Высокие выплаты на «первой линии» подтверждают, что риски для бойцов остаются актуальными, а их служба критически важна для выживания государства.

Напомним, финансовое обеспечение украинских защитников 2026 базируется на сочетании стабильных ежемесячных выплат и дополнительных вознаграждений за выполнение опасных задач. В Минобороны предоставили полный перечень выплат, надбавок и «боевых» , из которых состоит зарплата военных в 2026 году.