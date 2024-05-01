"Как к собакам": мариупольцы рассказали об отношении "врачей" и уровне медицины в оккупации

Россияне не принесли городу и его обитателям ничего хорошего.

Жители Мариуполя недовольны качеством медицинских услуг, оказываемых россиянами. Врачей, медикаментов, узкопрофильных специалистов и медицинского оборудования критично не хватает. Кроме того, отношение медицинского персонала к пациентам горожан просто шокирует.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Как рассказала мариупольчанка, она недавно вызвала "скорую" после проделанной операции. У нее пошла кровь и была фактическая потеря сознания. Женщина чувствовала слабость, ходить не могла.

"Просила отвезти на левый, где делали операцию, а они привезли меня на 17 и там бросили. Отвели к гинекологии, а там только развели руками. Мы вам ничем помочь не можем, поезжайте, где делали операцию, и все. Я едва с нашатырем вызвала такси и своим ходом поехала в больницу. Не понимаю такого отношения. Нельзя было сразу сказать, что не повезут туда в больницу, молча привезли и вздыхали. А мне хоть умирай. Я в шоке от такого отношения, как к собакам", — возмущена мариупольчанка.

В горсовете добавляют: из-за дефицита врачей, чтобы хоть как-то укомплектовать штат, россияне берут рабочих пенсионного возраста. Соглашаются они, ожидаемо, за низкую зарплату.

Как известно, во время блокады российские оккупанты целенаправленно избивали по медицинским учреждениям города, где помощь получали раненые гражданские и скрывались мирные люди. В результате обстрелов было повреждено 15 больниц.

"Пока оккупанты не могут поднять на довоенный уровень разрушенной ими медицинской сферы в городе. Людям приходится обращаться за ней в Донецк и вспоминать, как было хорошо до прихода "русского мира", — подытожили в ведомстве.

Напомним, пропагандисты придумали фейк о детях в Мариуполе, которые "убивали" оккупантов.

Читайте также: