Как коты чувствуют катастрофу или несчастье и как об этом предупреждают

Издавна кошки считались несколько сверхъестественными существами, умеющими предвидеть беду, или навлечь несчастье. Особенно доставалось черным котам, которых однозначно считали пособниками ведьм. В средние века немало черных кошек пострадало вместе с их хозяйками.

В современном мире, в народе также считается, что кошки связаны с потусторонними силами и могут предсказать несчастья благодаря, наделенные сверхъестественными силами.

Как кошки подразумевают опасность

В первую очередь у котов удивительно хорошо развиты пять основных органов чувств. Животные так остро слышат, нюхают, видят и чувствуют, что человеку это недоступно.

Одни кошачьи усы чего стоят. "Вибрис", так называют усы, является дополнительным тактильно-обонятельным органом кошки, который улавливает нежнейшее колебание в воздухе, слышит тончайшие запахи. Именно благодаря усам кошка в темноте даже в незнакомом для нее помещении никогда не врежется в стену или мебель. Пригодятся здесь, конечно, и кошачьи глаза, отличающиеся по строению от человеческих.

Именно благодаря особенностям органов кошек они не раз избавляли людей от беды. Известны случаи, когда кот стал бросаться на хозяина, когда тот не выпускал питомца на улицу. Причина была в том, что кот первый почувствовал запах газа, который люди не смогли ощутить, таким образом спас семью от отравления.

У многих народов существует обычай — в новый дом, в квартиру первой пускать кошку, и по ее поведению судить о надежности и безопасности жилья.

Таким же образом коты предупреждают о землетрясении, извержениях вулканов, штормах, а некоторые считают, что и о пожарах, и бомбардировках. Они чувствуют тончайшие вибрации и толчки, амплитуда которых недоступна для человека. И пытаются скрыться в безопасном месте или спрятаться. Если им не удается сделать это начинают вести себя агрессивно и неестественно. Человеку нужно реагировать на такое поведение.

Многие хозяева кошек отмечали, что перед землетрясением домашние зверьки взъерошивают шерсть, прижимают уши и начинают громко и без видимой причины мяукать. Ну а если есть возможность исчезнуть из дома, они всегда делают это, появляясь только когда опасность окончательно пройдет. Наряду с кошками могут предусматривать землетрясение собаки, лошади, козы и другие животные. Человеку остается лишь пристально смотреть за поведением животных, и, может быть, это поможет избежать многих проблем.

Как коты чувствуют смерть хозяина

Существует много поверий в умении кошек предупреждать о смерти человека. Так коты чувствуют, что человек умирает и ведет себя соответственно. Просто кошки ощущают изменение запаха тела, дыхания больного, наступающего перед смертью. А на последних стадиях смертельной болезни человеческий организм выделяет вещества, которые способен уловить кот. Так же он может почувствовать скачок сахара в человеке, который болеет диабетом.

Кошки могут почувствовать. что человек болен, даже если сам он еще чувствует себя хорошо. Если ваш пушистик раньше был не очень нежным с вами, а сейчас ходит по пятам, подумайте о здоровье.

Известно, что кошки чувствуют, когда человеку тяжело и в таком случае обычно садятся рядом, чтобы забрать на себя негативную энергию.

Считается, что у кошек очень развита интуиция, шестое чувство или энергетическое поле. Часто появлялось сообщение, что кошки возвращаются домой за сотни километров, тратя на поездку до нескольких месяцев. И даже если кошку сажали в мешок, она все равно находила дорогу и возвращалась.

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