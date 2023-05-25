Как коты предсказывают погоду: научные прогнозы и народные приметы

Наши предки наблюдали за небесными светилами, животными, растениями, насекомыми и т.д. Наверное, всем известны приметы, касающиеся предсказаний погоды, о которых расскажет поведение ласточек, кукушек, лягушек и т.д.

Такими же синоптиками являются и кошки. Недаром кошек в народе называют «живым сейсмографом», поскольку они могут предупреждать о всяческих несчастьях и катастрофах, таких как извержение вулканов или землетрясение.. Известны случаи, когда кошки покидали дом за несколько дней до землетрясения. Итак, главное — наблюдать и уметь расшифровать знаки, которые нам представляют животные.

Коты чувствуют изменение погодных условий

Каким образом? Если кошка начинает много мыться, уделяя особое внимание ушам, значит погода изменится. Дело в том, что барабанные перепонки животных чувствительны к изменениям атмосферного давления и коты, чтобы снизить неприятные ощущения в ушах, начинают их касаться и мыть.

Об изменении погоды может свидетельствовать неожиданная линька животного. Если линька кота не связана со стрессом или заболеванием, то можно с уверенностью предусмотреть изменение погодных условий.

Кошки реагируют на предстоящее похолодание

Смена погоды влияет на аппетит животного, с похолоданием кошка начинает больше есть, пытаясь таким образом справиться с похолоданием.

О том, что похолодает, расскажет кот, который мостится в самое теплое место в доме – у батареи, камина, прячась под одеяло.

О предстоящем похолодании может свидетельствовать животное, свернувшееся в плотный клубок. А если кот закрыл нос лапкой, то холод настанет совсем скоро.

Как коты предсказывают погоду

Кошки прогнозируют плохую погоду

Если кот нервничает, ходит по помещению, не может найти себе место для сна, выражает свое недовольство хвостом, ждите ухудшения погоды – может даже будет метель или ураган.

Когда предполагают повышение температуры

Если кошка начинают больше пить, скорее всего можно предвидеть, что станет жарко.

Примета также говорит, что кот, который во время сна разбрасывает лапы, предсказывает быстрое потепление. Чем жарче будет на улице, тем большее место занимает кот, пытаясь охладиться.

Как коты предсказывают погоду

Кошки реагируют на изменение атмосферного давления

Если зрачки кота сужаются без видимых причин – атмосферное давление будет снижаться, если расширяется – давление будет расти.

Предсказание дождя или града по поведению кота

Если кот неохотно покидает помещение или совсем отказывается выходить на улицу, треплет уши и тщательно вылизывает хвост, значит будет дождь.

Согласно примете, если кот вылизывает шерсть против ее роста – скоро пойдет град.

Народные приметы о котах

Существует множество народных примет о предсказании погоды котами.

Если кот во сне храпит, будет дождь.

Если кошка играет своим хвостом — на ветер.

Если кот прячется в теплое место и прячет мордочку, свернувшись клубочком - похолодает.

Если кот лежит на полу животом вверх, вытянув лапы, будет тепло.

Если кот скребет и царапает пол, будет дождь, ветер, а зимой может и вьюга.

Люди издавна говорят, что если кот приходит к больному, он поправится, кот, который убегает от больного, слышит смерть.

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