Как крупный российский корабль "Новочеркасск" уничтожила пара украинских истребителей (видео)

Опасную миссию по уничтожению российского корабля "Новочеркасск" выполнила пара украинских истребителей. В их распоряжении было 10 ракет Storm Shadow. Больше о сложной операции рассказали в красноречивом видео.

Визуализацию подготовил ютуб-канал AiTelly.

Как крупный российский корабль "Новочеркасск" уничтожила пара украинских истребителей

Мастерская работа, ударившая по флоту РФ

Как отмечают специалисты, удачно используя темноту и мастерски ускользая из зоны действий вражеских радаров, опасную миссию выполнила пара украинских истребителей. Однако не всё удалось легко. Российские системы ПВО перехватили и уничтожили 7 ракет. К счастью, трем удалось обойти оборону противника. Целью была большая российская десантный корабль и опасная подлодка.

"Благодаря прицельным ударам значительный ущерб был нанесен как десантному, так и военному кораблям, что в конце концов надломило их морской потенциал", – утверждают в видеоролике.

Напомним, в ночь на 26 декабря жители временно оккупированной Феодосии в Крыму начали сообщать о громких взрывах над городом. Впоследствии стало известно, что ВСУ атаковали большой десантный корабль ЧФ "Новочеркасск".

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