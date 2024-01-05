Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как крупный российский корабль "Новочеркасск" уничтожила пара украинских истребителей (видео)

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публикации
Просмотры
578
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Как крупный российский корабль "Новочеркасск" уничтожила пара украинских истребителей (видео)

ВСУ уничтожили десантный корабль "Новочеркасск" / Фото: ТСН.ua

Мощная работа наших бойцов нешуточно огорчила россиян.

Опасную миссию по уничтожению российского корабля "Новочеркасск" выполнила пара украинских истребителей. В их распоряжении было 10 ракет Storm Shadow. Больше о сложной операции рассказали в красноречивом видео.

Визуализацию подготовил ютуб-канал AiTelly.

Как крупный российский корабль "Новочеркасск" уничтожила пара украинских истребителей

Как крупный российский корабль "Новочеркасск" уничтожила пара украинских истребителей

Мастерская работа, ударившая по флоту РФ

Как отмечают специалисты, удачно используя темноту и мастерски ускользая из зоны действий вражеских радаров, опасную миссию выполнила пара украинских истребителей. Однако не всё удалось легко. Российские системы ПВО перехватили и уничтожили 7 ракет. К счастью, трем удалось обойти оборону противника. Целью была большая российская десантный корабль и опасная подлодка.

"Благодаря прицельным ударам значительный ущерб был нанесен как десантному, так и военному кораблям, что в конце концов надломило их морской потенциал", – утверждают в видеоролике.

Напомним, в ночь на 26 декабря жители временно оккупированной Феодосии в Крыму начали сообщать о громких взрывах над городом. Впоследствии стало известно, что ВСУ атаковали большой десантный корабль ЧФ "Новочеркасск".

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
578
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация