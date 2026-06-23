Как Крым добивает Путина: The Washington Post рассказало о панике туристов и пустых пляжах

Крым / © Pixabay

Реклама

Главная «жемчужина» российского диктатора превратилась в ловушку: ВСУ устроили полуостровую тотальную логистическую блокаду. Крым, который Владимир Путин считал своим главным историческим достижением и ключевым военным хабом, все сильнее бьет по амбициям Кремля. Мощная дальнобойная кампания украинских беспилотников изолирует остров, парализует обеспечение российских войск и уничтожает экономику региона.

О том, как Крым буквально добивает Путина и его видение «великой империи», говорится в большом материале The Washington Post.

Топливный армагеддон и пустые пляжи в разгар сезона

Этим летом поездка российских туристов в Крым больше напоминает выезд в зону боевых действий. Москвичи вынуждены паковать канистры с бензином и запасаться едой еще дома. Из-за регулярных ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам и хранилищам на полуострове разразился каскадный топливный кризис: оккупационная администрация прекратила выдачу горючего даже за талонами, а местные жители стоят в очередях на заправках по 8 часов.

Реклама

Ситуация близится к гуманитарному тупику:

Севастополь во тьме: в городе опустели АЗС, а уличное освещение выключают для экономии энергии.

Дефицит воды и света: жителей призывают не включать кондиционеры, несмотря на жару в 27°C (80°F), отменена часть поездов.

Эвакуация Артека: легендарный детский лагерь, который Путин использовал для пропаганды, отменил изменения и срочно вывоз детей.

Как следствие, количество бронирований отелей по сравнению с маем рухнуло на 50%, а пляжи Крыма стоят абсолютно пустыми. Российские военкоры уже бьют тревогу и требуют от власти немедленно запретить россиянам ехать на полуостров, чтобы не пришлось экстренно эвакуировать 2 миллиона застрявших «пляжников». «Ехать в Крым сейчас опасно! Мы видим это по ударам по поездам, автобусам и авто», — цитирует издание местных блогеров.

«Трасса смерти» вместо сухопутного коридора

Когда в 2022 году украинцы взорвали Керченский мост, железнодорожные поставки топлива им были навсегда запрещены. Тогда Путин начал полномасштабную войну, чтобы пробить «сухопутный мост» через Мариуполь и Мелитополь (трассу Р-280). Однако украинские технологические прорывы умножили эти планы на ноль.

Благодаря отечественным дронам, работающим через Starlink, и американским БПЛА Hornet с искусственным интеллектом, ВСУ устроили оккупантам настоящий «логистический локдаун». Десятки тысяч беспилотников контролируют зону вглубь 300 километров от линии фронта. Российские военные дали трассе Р-280 новое название — «шоссе смерти», поскольку украинские дроны методично сжигают там все бензовозы и грузовики снабжения.

Реклама

Превращение в остров

В конце мая украинская армия заблокировала три ключевых переправы между материком и Крымом — Чонгар, Геническ и Армянск (Чонгар в июне атаковали по меньшей мере трижды). Последним ударом стало поражение трех из пяти автомобильных паромов в Керченском проливе, из-за чего на переправе мгновенно застряли сотни машин. Кроме того, взорван железнодорожный мост на линии Керчь-Джанкой, что парализовало подвоз тяжелой техники армии РФ.

«В ближайшее время Крым превратится в остров. И это может иметь очень неожиданные последствия для россиян», — заявил министр обороны Михайло Федоров.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что безопасных дорог для окупантов на юге больше нет: «Это еще одно доказательство того, что спокойных времен для оккупанта на нашей земле не будет. Это отражается и в дефиците — в первую очередь топливном в Крыму».

Лишенный стабильного сообщения, Крым из главного военного плацдарма Путина становится его величайшим кошмаром. Когда логистическая петля ВСУ затянется окончательно, группировка РФ на южном фронте останется без снарядов и горючего, что означает крах всей обороны захватчиков.

Реклама

Украина «отрезает» Крым от россиян — последние новости

Отметим, Силы обороны Украины уничтожили железнодорожный мост через Северокрымский канал. Он был ключевым звеном для логистики русского армии.

Напомним, дроны ГУР на Запорожском направлении «отменили» маршруты поставок РФ в Крым.

Дата публикации 11:14, 23.06.26 Количество просмотров 21 Доставка на Запорожском направлении отменяется: минус вражеские грузовики на фронте

Операторы беспилотников ДАД (дистанционно управляемых авиационных дронов — ред.) продемонстрировали эффектное видео уничтожение российских грузовиков, которые пытались передвигаться так называемым сухопутным коридором в оккупированный Крым через Запорожскую область.

Новости партнеров