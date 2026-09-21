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- Украина
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Как курсируют поезда во время тревог разных уровней: официальное заявление "Укрзалізниці"
В «Укрзалізниці» разъяснили, что хотя «желтый» уровень не запрещает движение поездов, решение об остановке и эвакуации принимается отдельно в случае обнаружения непосредственной угрозы конкретному рейсу.
Правила работы железной дороги во время воздушных тревог разных уровней касаются как работников, так и пассажиров. Поэтому, когда на самом деле могут останавливать поезд и объявлять эвакуацию, важно понимать каждому.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці» в комментарии в Threads.
Недавно у Threads появился комментарий-вопрос к «Укрзалізниці» одного из пользователей.
«На „желтый“ сигнал тревог дети учатся, а поезд должен ехать, но не ездит. Почему нарушается закон», — говорится в сообщении.
В УЗ ответили, что это не совсем так.
Желтый уровень означает, что движение поездов и посадка/высадка могут продолжаться», — напомнили в компании.
Отмечается, что это не означает, что «при любых обстоятельствах поезд не будет останавливаться».
Пассажирам объяснили, что за ситуацией безопасности следят специальные мониторинговые группы «Укрзалізниці».
Если они фиксируют «непосредственную угрозу конкретному поезду», то «решение по его движению, остановке и перемещению людей в безопасное место принимается отдельно с учетом оперативной ситуации».
«То есть главный принцип прост: уровень угрозы не отменяет реагирования на конкретную воздушную цель», — констатировали в «Укрзалізниці».
Следовательно, «если есть непосредственная опасность для людей», УЗ действует «в соответствии с ней».
«Безопасность пассажиров здесь всегда на первом месте», — подытожили в компании.
Напомним, Россия все чаще атакует украинские пассажирские поезда реактивными беспилотниками. С начала полномасштабного вторжения в результате ударов повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, более 60% из них — за последние восемь месяцев. По данным журналистов, сейчас «Укрзалізниця» теряет от 37 до 40 локомотивов ежемесячно.