Как курсируют поезда во время тревог разных уровней: официальное заявление "Укрзалізниці"

Остановка поезда во время тревоги / © РБК-Украина

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Правила работы железной дороги во время воздушных тревог разных уровней касаются как работников, так и пассажиров. Поэтому, когда на самом деле могут останавливать поезд и объявлять эвакуацию, важно понимать каждому.

Об этом сообщила пресс-служба «Укрзалізниці» в комментарии в Threads.

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Недавно у Threads появился комментарий-вопрос к «Укрзалізниці» одного из пользователей.

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«На „желтый“ сигнал тревог дети учатся, а поезд должен ехать, но не ездит. Почему нарушается закон», — говорится в сообщении.

В УЗ ответили, что это не совсем так.

Желтый уровень означает, что движение поездов и посадка/высадка могут продолжаться», — напомнили в компании.

Отмечается, что это не означает, что «при любых обстоятельствах поезд не будет останавливаться».

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Пассажирам объяснили, что за ситуацией безопасности следят специальные мониторинговые группы «Укрзалізниці».

Если они фиксируют «непосредственную угрозу конкретному поезду», то «решение по его движению, остановке и перемещению людей в безопасное место принимается отдельно с учетом оперативной ситуации».

«То есть главный принцип прост: уровень угрозы не отменяет реагирования на конкретную воздушную цель», — констатировали в «Укрзалізниці».

Следовательно, «если есть непосредственная опасность для людей», УЗ действует «в соответствии с ней».

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«Безопасность пассажиров здесь всегда на первом месте», — подытожили в компании.

Напомним, Россия все чаще атакует украинские пассажирские поезда реактивными беспилотниками. С начала полномасштабного вторжения в результате ударов повреждено или уничтожено более 500 локомотивов, более 60% из них — за последние восемь месяцев. По данным журналистов, сейчас «Укрзалізниця» теряет от 37 до 40 локомотивов ежемесячно.

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