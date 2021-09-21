Как лечить коронавирус дома: врач дала советы

Врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала, какие лекарства принимать и когда, о чем нужно следить и какие анализы необходимо сдать.

В случае, если больной COVID-19 имеет легкое течение заболевания и лечится дома, то ему необходимо, в частности, следить за температурой своего тела, уровнем кислорода в крови и сдать необходимые анализы. Врач-пульмонолог Светлана Гук рассказала в интервью "Укринформа", как лечиться амбулаторно и какие препараты принимать и когда.

"Это симптоматическое лечение, как при любой вирусной инфекции. Если высокая температура — снижаем. К 38 температуру не надо трогать, если она нормально переносится. Если же у человека при этом сильная головная боль, он не может ни сесть, ни лечь, тогда надо принимать симптоматические препараты, и я своим пациентам рекомендую не просто парацетамол, который имеет только жаропонижающие свойства, а ибупрофен. Он есть в протоколе и имеет одновременно обезболивающие, противовоспалительные и жаропонижающие свойства", — советует врач.

Также Светлана Гук говорит, что часто советует пациентам мефенаминову кислоту, которая также имеет хорошие противовоспалительные свойства, а еще витамин С, кверцетин — препарат растительного происхождения, который входит в витаминам группы P и обладает спазмолитическим, антигистаминным, противовоспалительными действиями.

"И все это надо делать с самого начала болезни. Не стоит забывать мерить сатурацию — если показатель таки имеет тенденцию к снижению, обязательно будьте на связи с врачом, а если она 92% и ниже — время вызвать скорую", — уверяет медик.

Также врач говорит, что в случае, если у больного COVID-19, есть тенденция к снижению уровня кислорода в крови, то полезно занимать так называемую прон-позицию (полежать на животе).

"И на 4-5 день надо сдать анализы, потому что ваши ощущения — это одно, нормальная сатурация — супер, но, например, человек никак не чувствует, что у него густая кровь, какой у него уровень воспалительных процессов", — отмечает она.

Речь идет об анализах, о которых, пожалуй, все уже слышали, говорит врач. Это, в частности, о d-димере, который демонстрирует процессы тромбообразования в организме, с- реактивном белке, который может сигнализировать об уровне воспаления. И чем больше показателей знает врач — тем лучше.

"Надо вызвать на дом лабораторию — я понимаю, что это дорого, — и сделать необходимые тесты, ну хотя бы общий анализ крови", — подытожила Наталья Гук.

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