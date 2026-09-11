Как легально ввезти новый iPhone в Украину: таможенные правила и лимиты

iPhone Duo / © Associated Press

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После презентации новых смартфонов iPhone Гостаможслужба напомнила правила ввоза техники в Украину. К личным вещам можно отнести не больше двух мобильных телефонов. В случае ввоза дополнительных товаров действует беспошлинный лимит на сумму до 500 евро и весом до 50 кг при пересечении границы не чаще одного раза в сутки.

Об этом говорится на сайте Государственной таможенной службы Украины.

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Порядок ввоза техники на таможенную территорию Украины определяется законодательством. Оно устанавливает, какие устройства могут считаться личными вещами, а какие приравниваются к товарам коммерческого назначения.

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К категории личных вещей относятся предметы, используемые человеком для собственных нужд во время путешествия. В частности, речь идет о:

мобильных телефонах (не более 2 штук),

ноутбуках и планшетах (не более 2 штук),

флеш-картах (не более 3 штук),

периферийном оборудовании,

других вещах, не имеющих коммерческого характера.

Лимиты беспошлинного ввоза товаров в Украину

Если человек перевозит через границу не только личные вещи, но и товары, приобретенные за пределами Украины, необходимо учитывать установленные лимиты их «беспошлинного» ввоза. При пересечении границы один человек может ввезти товары общей стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг.

Указанные правила применяются при условии, что человек пересекает границу для въезда в Украину не чаще раза в сутки. Если же такие пересечения происходят чаще, товары в рамках установленных лимитов необходимо письменно декларировать и платить с них соответствующие налоги.

Если товар превышает допустимые показатели по стоимости или весу, часть сверх установленной нормы следует задекларировать и уплатить необходимые таможенные платежи.

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В Гостаможслужбе также напомнили, что при прохождении таможенного контроля следует выбрать «зеленый» или «красный» коридор. «Зеленый» коридор предназначен для тех, кто перемещает товары в пределах установленных норм и у кого нет вещей, подлежащих обязательному декларированию.

«Не стоит отправлять смартфон в Украину в посылке, задекларировав как сувенир. Помните: такая попытка считается нарушением таможенных правил. Международные отправления проходят сканирование современными техническими средствами таможенного контроля, что позволяет выявить несоответствие задекларированного фактического содержания», — подчеркнули в Гостаможслужбе.

Напомним, 9 сентября Apple представила флагманские смартфоны iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и первый складной iPhone Duo по цене от 1199 до 1999 дол. Стандартные модели и iPhone Air компания перенесла на весну 2027 года. Продажи новинок стартуют 18 сентября.

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