Как лучше обновить военно-учетные данные: юрист рассказал о "подводных камнях" Резерв+

Из-за несовершенства электронных средств и неточностей в новом законодательстве о мобилизации наиболее эффективным способом обновления данных является личный визит в ЦНАП или ТЦК.

В Минобороны планируют расширить функционал приложения "Резерв+". Но сейчас этот инструмент позволяет только собирать информацию о военнообязанных и даже не заменяет военный билет при проверке документов уполномоченными лицами, который по требованиям нового закона должны иметь при себе все мужчины призывного возраста.

О том, как лучше обновлять военно-учетные данные и действительно ли необходимо носить с собой военный билет, рассказал юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин в комментарии для 24 Канала.

Юрист отметил, что спикеры разных оборонных структур и ведомств заявляют, что установленное на смартфоне приложение "Резерв+" может быть подтверждением обновления военно-учетных данных во время проверки документов работниками ТЦК, полиции или ГПСУ. Но на самом деле закон обязывает военнообязанных граждан носить с собой именно оригинал военно-учетного документа, который не может заменить приложение "Резерв+".

По словам Александра Золотухина, правительство не определило правовое поле для использования приложения "Резерв+". И даже постановление Кабмина №560, устанавливающее правила мобилизации во время действия военного положения, не предусматривает функционирование этого электронного нововведения Минобороны.

"Военнообязанному гражданину следует обновить свои данные в ЦНАП или ТЦК, поскольку из-за применения Резерв+ они могут в будущем потеряться. Когда человек обновляет данные через ЦНАП, он получает соответствующую выписку от регистратора и выписку из реестра "Оберег" с подписью или печатью соответствующего центра предоставления административных услуг. Когда человек посещает ТЦК, он получает либо отметку в своем военно-учетном документе о том, что его данные сверены, либо определенную выписку", – отметил юрист.

Золотухин объяснил, что после обновления данных с помощью "Резерв+" военнообязанное лицо получает только push-уведомление об этом на экране своего смартфона. В дальнейшем доказать, что данные были обновлены, сложно, потому что никаких выписок или электронных писем, которые могли бы быть подтверждением, лицо не получает.

"Следовательно, наиболее эффективны ЦНАП и ТЦК, но пока нет оснований отрицать то, что обновление данных через "Резерв+" может служить в будущем основанием для получения повестки", — подытожил юрист.

Напомним, Лубинец объяснил, будут ли посылать повестки в приложении "Резерв+". Он отметил, что пока нет такого понятия, как электронная повестка.

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