Как лучше оформить отсрочку – онлайн или в ТЦК: ответ юриста

Процесс всеобщей мобилизации в Украине продолжается с момента введения военного положения на всей территории страны.

В Украине военнообязанные могут оформить отсрочку от мобилизации как во время личного обращения в территориальный центр комплектования (ТЦК), так и дистанционно через приложение "Резерв+".

Об этом на портале "Юристи.UA" сообщил адвокат Юрий Айвазян.

Он пояснил, что оба способа оформления отсрочки имеют одинаковую юридическую силу.

"Отсрочка, оформленная через "Резерв+", имеет такую же юридическую силу, как и отсрочка, оформленная непосредственно через ТЦК", — подчеркнул юрист.

Напомним, с 1 марта в Украине вступают в силу новые правила бронирования от мобилизации. Предприятия должны позаботиться о перебронировании до 28 февраля. Эта возможность у них есть с декабря.

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