Как люди моются в Донецке после прихода России: появилось шокирующее видео

Грязная вода в Донецке / © ТСН.ua

Журналист и блогер Денис Казанский обнародовал шокирующее видео, как люди моются в Донецке после прихода России.

Об этом блогер написал в Telegram.

«Так моются в Донецке после прихода России. Поскольку вода из крана течет зеленая, с запахом канализации, в воду необходимо добавить таблетки и лимонную кислоту. Затем воду нужно нагреть в кастрюлях, и тогда уже можно использовать погружной туристический душ с насосом», — говорится в комментарии к видео.

То есть без специальных таблеток «Аквабриз», лимонной кислоты и кипячения вода не годится даже для мытья.

«Как хорошо стало, не то, что при Украине», — резюмирует с иронией журналист.

Жизнь под оккупацией: как люди моются в Донецке зеленой водой с ужасным запахом

Напомним, в Донецке коммунальщиков вынуждают ежедневно отчитываться в «военную комендатуру» — это еще больше парализует постоянно нужные городу ремонты.