- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2878
- Время на прочтение
- 1 мин
Как люди моются в Донецке после прихода России: появилось шокирующее видео
Вода из кранов в Донецке течет зеленая, с запахом канализации, и чтобы умыться, в воду необходимо добавить специальные таблетки, лимонную кислоту и прокипятить ее.
Журналист и блогер Денис Казанский обнародовал шокирующее видео, как люди моются в Донецке после прихода России.
Об этом блогер написал в Telegram.
«Так моются в Донецке после прихода России. Поскольку вода из крана течет зеленая, с запахом канализации, в воду необходимо добавить таблетки и лимонную кислоту. Затем воду нужно нагреть в кастрюлях, и тогда уже можно использовать погружной туристический душ с насосом», — говорится в комментарии к видео.
То есть без специальных таблеток «Аквабриз», лимонной кислоты и кипячения вода не годится даже для мытья.
«Как хорошо стало, не то, что при Украине», — резюмирует с иронией журналист.
Напомним, в Донецке коммунальщиков вынуждают ежедневно отчитываться в «военную комендатуру» — это еще больше парализует постоянно нужные городу ремонты.