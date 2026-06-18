Как Макрон "переиграл" Трампа на G7: что на самом деле произошло за закрытой дверью и при чем здесь фото Лавры

Макрон, Трамп / © Associated Press

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Французский президент Эммануэль Макрон добился неожиданного дипломатического успеха на саммите G7. Он сумел убедить Дональда Трампа поддержать Украину в общей декларации.

Об этом сообщает Politico .

Что произошло на G7

Решающий эпизод по данным источников произошел во время встречи лидеров во Франции, когда президент Украины Владимир Зеленский показал Трампу фотографии разрушенного Успенского собора в Киеве после российского удара. Изображение горящей исторической святыни, как утверждают участники переговоров, произвели на американского президента сильное эмоциональное впечатление.

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Представители G7 считают, что именно этот момент мог стать переломным в позиции Трампа по отношению к Украине. Один из дипломатов отметил, что президент США «был искренне тронут» увиденным.

В то же время, ключевую роль в формировании итоговых договоренностей сыграл именно Макрон как хозяин саммита. Он координировал процесс переговоров и выстраивал стратегию коммуникации с непредсказуемым американским лидером.

Хотя сначала ожидалось, что встреча в альпийском Эвиан-ле-Бене может завершиться безрезультатно, Макрону удалось изменить ее ход и добиться от Трампа более четких формулировок в поддержку Киева.

По данным источников, эта дипломатическая тактика строилась на многолетнем опыте взаимодействия с Трампом и учитывала его подход к мировой политике, в частности, акцент на силовых аргументах и практических выгодах.

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Во время ужина лидеров G7 Макрон вместе с другими участниками пытался убедить Трампа, адаптируя месседжи к его представлениям о балансе сил в мире. Украине при этом отводилась роль удерживающей позиции стороны, тогда как Россию подавали как постепенно теряющую инициативу на фронте.

«Они все (лидеры — ред.) вместе объяснили Трампу, что Зеленский побеждает, потому что Россия не может пересечь линию фронта и даже теряет территорию. И Россия продолжает атаковать гражданское население, священные места», – добавил дипломат.

Дипломаты отмечают, что такая согласованная коммуникация могла повлиять на окончательное решение, однако подчеркивают: в случае с Трампом, любые договоренности остаются нестабильными и могут измениться уже на следующей встрече.

Атака на Киево-Печерскую лавру - последние новости

Российские дроны «Shahed» атаковали Киево-Печерскую лавру, повлекши масштабный пожар в Успенском соборе и повредив несколько исторических объектов. Ущерб оценивается в сотни миллионов гривен. Во время удара был разрушен купол с крестом на Мазепинской башне, а также получили повреждения фрески, росписи и часть интерьера храма. В то же время уникальный иконостас удалось спасти, несмотря на сильный пожар, охвативший значительную площадь собора после попадания дрона.

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Во время массированной атаки в ночь на 15 июня российский дрон попал в Успенский собор Киево-Печерской Лавры, а момент удара зафиксировали камеры наблюдения. На видео видны яркие вспышки от попаданий, после которых начался пожар, а обломки разлетелись по территории святыни.

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