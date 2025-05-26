Как массированные обстрелы влияют на готовность украинцев к уступкам России - ответ социолога

Обстрел Украины / © ТСН

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Несмотря на угрозу новых блэкаутови разрушений, украинцы остаются непримиримыми к уступкам агрессору.

Такие настроения зафиксированы в недавнем соцопросе 2025 года, о котором рассказал директор Социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович в интервью РБК-Украина

Несмотря на обострение ситуации на фронте и новые угрозы для мирного населения, поддержка идеи капитуляции или принятия условий Кремля остается на стабильно низком уровне.

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«Этот процент как составлял около 1%, так и составляет», — отметил Антипович.

Социолог подчеркнул, что сплоченность общества в условиях опасности не исчезает со временем, даже после тяжелого опыта прошлых лет.

«Мы что, не жили в бомбоубежищах?.. Мы все это прошли. Это хоть на йоту увеличило процент ответов в социологии о том, что надо сдаться, выполнить все требования России? Нет», — добавил он.

По его словам, даже новые удары врага не деморализуют людей, а наоборот — усиливают решимость.

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«Чем больше угроза — тем больше она объединяет», — подытожил Антипович.

Напомним, ранее мы писали о том, что сейчас все меньше украинцев считают, что страна движется в правильном направлении.