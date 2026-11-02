Как Мелания Трамп помогла договориться о миссии в Олешках: детали от Лубинца

Дмитрий Лубинец / © скриншот с видео

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Привлечение Мелании Трамп и ее команды позволило сдвинуть с мертвой точки процесс переговоров о гуманитарной миссии в оккупированных Олешках и создать трехстороннюю переговорную группу.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в ходе специальной пресс-конференции по итогам миссии.

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Как договорились о миссии в Олешках

По словам омбудсмана, ежедневное сотрудничество с командой Мелании Трамп началось по возвращении первой группы детей из России. Позже американская сторона попросила информацию об Олешке и предложила создать трехстороннюю группу для переговоров.

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«Многие люди, которые проявляли инициативу, искали хоть какой-то формат, как это можно решить. Но только когда присоединилась Мелания Трамп, у нас начало выходить на какое-то понимание, как это может произойти», — отметил Дмитрий Лубинец.

Как рассказал уполномоченный, главным спорным вопросом во время переговоров стало обеспечение и продолжительный контроль тишинного режима на большой территории. Когда переговорный процесс попал в тупик, Лубинец предложил собственное присутствие на месте событий.

«Я исходил из того и им сразу объяснил, когда я там буду физически и будет физически омбудсмен РФ, и об этом будут точно все знать, так режим тишины, так сказать, качественнее будет выполняться», — рассказал чиновник.

Также добавил, что американская сторона поддержала эту идею и предложила привлечь своих журналистов, находящихся на месте вместе с миссией.

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Лубинец отметил, что второй сложной задачей было вывезти людей на подконтрольную Украине территорию без фильтрации. Ситуацию усложняло то, что у многих гражданских не было документов, а пожилые люди и люди с инвалидностью нуждались в особой помощи.

Олешки — последние новости

Напомним, украинские силы успешно завершили беспрецедентную гуманитарную миссию по спасению гражданских из оккупированных Олешков благодаря международной координации и совместной работе госструктур.

Ранее Дмитрий Лубинец, перемирие в Олешках российские войска использовали для собственных военных целей. Пока шла эвакуация, россияне завозили тяжелую технику, боеприпасы и личный состав.

Несмотря на это, стороны пытаются сохранить наработанный механизм для регулярной помощи населению, который остается в зоне гуманитарной катастрофы.

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