Как мобилизация или выезд за границу влияют на субсидию

Во время военного положения в Украине действует специальный порядок назначения жилищных субсидий

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Во время военного положения пребывание человека за границей более 60 дней само по себе не является основанием для отказа в назначении субсидии, однако может повлиять на размер выплат.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Практика свидетельствует, что больше споров возникает не из-за самого права на выплату, а из-за определения состава домохозяйства, учета доходов отдельных членов семьи, подтверждения фактического места жительства и выполнения заявителем обязанности сообщить в орган социальной защиты или Пенсионный фонд Украины об изменении обстоятельств. Именно эти вопросы все чаще становятся предметом административных споров.

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Какие нормативные акты регулируют этот вопрос

Порядок назначения господдержки зависит от конкретного вида выплаты. В последние годы государство постепенно централизует администрирование социальных выплат, передавая значительную часть полномочий Пенсионному фонду Украины.

Одновременно Кабинет министров Украины регулярно обновляет порядок назначения отдельных видов помощи, что требует от получателей внимательно следить за изменениями законодательства.

Как мобилизация влияет на переоформление выплат

Сам по себе факт мобилизации одного из членов семьи не означает автоматического прекращения права на социальную помощь или жилищную субсидию. Однако прохождение военной службы может изменить отдельные юридически значимые обстоятельства, от которых зависит назначение государственной поддержки.

Если именно мобилизованное лицо было заявителем, законодательство обычно разрешает обращение через представителя или иное уполномоченное лицо в случаях, предусмотренных соответствующим порядком назначения конкретной выплаты.

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В то же время семья должна уведомить компетентный орган об обстоятельствах, которые могут повлиять на право государственной поддержки, если этого требуют специальные нормативные акты.

В ПФУ уточняют, если на момент назначения помощи человек находится за пределами Украины более 60 дней, его не включают в состав домохозяйства. Соответственно на такого человека не начисляются социальные нормативы и размер субсидии для него составляет 0 гривен. Также его доходы не учитываются при расчете.

Субсидию оставят

Другая ситуация, когда часть семьи живет в Украине. В таком случае домохозяйство сохраняет право на субсидию, но ее размер рассчитывается только на тех, кто фактически проживает в жилье. Те, кто находится за границей более 60 дней, в расчет не включаются.

Таким образом, сам факт выезда за границу не лишает права на субсидию, однако оказывает существенное влияние на ее размер и порядок начисления.

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Ранее сообщалось, что правила предоставления жилищных субсидий в Украине станут более строгими, и часть граждан может потерять государственную помощь на оплату коммунальных услуг.

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