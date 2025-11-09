Мобилизация в Украине / © ТСН

Многие украинские считают, что новобранцев сразу после мобилизации отправляют на фронт. На самом деле это миф.

Старший сержант, инструктор 157-й отдельной механизированной бригады Игорь Сидорец, рассказал об этом в комментарии OBOZ.UA.

Он объяснил, как идет процесс подготовки и отправки военных.

Многоуровневая подготовка перед фронтом

По словам Сидорца, в ВСУ сейчас действует система многоэтапной подготовки для рядового и сержантского состава.

«После прохождения ТЦК человек сначала попадает в учебный центр. Ее не отправляют сразу на передовую. Она проходит базовую общевойсковую подготовку — это 51 день, из которых 45 учебных и 6 выходных. Без этого новобранец не может быть включен в боевой состав и допущен к выполнению задач — это противозаконно», — рассказал инструктор.

Даже по прибытии в бригаду новичок не попадает на фронт сразу. По возможности его могут отправить на дополнительную специализированную подготовку по конкретной специальности.

«Есть еще понятие адаптации. Когда военнослужащий возвращается в подразделение, он проходит двухнедельный период разрешения и адаптации при выходе подразделения в зону выполнения задач», — добавил Сидорец.

Базовая подготовка для новобранцев

По его словам, большинство мобилизованных, особенно старше 35 лет, не имеют предварительной военной подготовки. Так что всем новичкам приходится проходить базовые курсы на полигоне.

«Люди приходят почти неподготовленные. Только у единиц предыдущий опыт — кто-то проходил советскую службу, кто-то курсы тактической медицины или стрелял в тире. Но в целом уровень подготовки невысок», — отметил инструктор.

Так что сразу на фронт никто не попадает, и даже по прибытии в бригаду новобранец сначала проходит обучение, адаптацию и согласование с подразделением.

Напомним, ранее в Верховной Раде сообщили, как может измениться мобилизация в Украине, и благодаря чему ТЦК могут получить больше информации о военнообязанных.

Между тем, нардеп Александр Федиенко сообщил, что утром 21 октября стал свидетелем «бусификации»: работники ТЦК и СП запихали в бус гражданского человека. При этом бодикамеры у военных были прикреплены таким образом, что снять что-то они не смогут точно.