Как мобилизуют мужчин в возрасте 50-60 лет и куда отравляют служить

Правила мобилизации в 2025 году / © ТСН.ua

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Мужчины в возрасте 50 лет подлежат призыву в Украине на общих основаниях, однако граждан старшего возраста, то есть 50-60 лет, мобилизовать на боевые позиции не должны. В то же время, нарушением закона такие действия не будет.

Об этом говорится в законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Во время призыва в армию мужчины считают военнообязанными до 60 лет. В то же время, такие лица нередко имеют возрастные проблемы со здоровьем. Итак, могут мобилизовать в 50 лет на боевые должности или выписать штраф за отказ от получения повестки.

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Правила мобилизации мужчин 50-60 лет

В ТЦК со ссылкой на закон заявили, что мобилизация 50+ мужчин в Украине осуществляется на общих основаниях. Однако для сотрудников ТЦК есть внутренние документы, по которым мобилизация в Украине после 50 лет производится только в части обеспечения.

Мужчин рекомендуют направлять на логистические должности, водителями, тыловыми специалистами, а не в штурмовые бригады. Такое решение принято из-за того, что для людей постарше физические нагрузки могут быть чрезмерными.

Впрочем, этот документ рекомендательный и не отменяет мобилизацию таких лиц. Так что если мужчину 50+ лет, мобилизуют на боевую должность — это не нарушение закона.

Мужчины 50-60 лет имеют такие же обязанности, как остальные. Они должны обновлять военно-учетные данные, сообщать военкомат о переезде или изменении места жительства, а также иметь документы при себе и предъявлять по требованию полицейских.

Штрафы от ТЦК за неявку по повестке или отказ проходить ВИК мужчины 50-60 лет также получают.

Для мужчин предпенсионного возраста актуален запрет на выезд за границу. Покинуть страну они могут только при наличии оснований, например, инвалидности или троих несовершеннолетних детей.

Напомним, мобилизация студентов в Украине и отсрочка для обучающихся может быть отменена для некоторых категорий, и они окажутся на фронте.

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