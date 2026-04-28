Как молодым мамам оформить помощь от государства онлайн: пошаговая инструкция (видео)

Новорожденный / © pexels.com

Реклама

Семья, у которой родился ребенок, имеет право на получение единовременной натуральной помощи «Упаковка малыша». При желании вместо натуральной помощи родители могут получить денежную компенсацию.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Важно! Денежная компенсация назначается, если обращение за ней поступило не позднее 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Реклама

Подать заявление можно в бумажном виде: в сервисный центр Пенсионного фонда Украины; через администратора ЦНАП; через уполномоченное должностное лицо общины или военной администрации (в случае отсутствия ЦНАП); по почте или в электронной форме, онлайн — через Портал Дія в составе комплексной услуги «єМалятко» или через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для онлайн-подачи заявления через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины алгоритм действий такой:

Шаг 1. На вебпортале Пенсионного фонда Украины авторизуйтесь с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажмите кнопку «Войти».

Вход

Шаг 2. В личном кабинете на панели слева в разделе «Коммуникации по ПФУ» выберите опцию «Заявления о назначении отдельных видов государственных социальных пособий».

Реклама

Шаг 3. В открывшемся окне выберите раздел «Отдельные виды государственных социальных пособий».

Шаг 4. Заполните онлайн-форму заявления на экране. Укажите название избранного Главного управления Пенсионного фонда Украины. В поле «Вид назначения» выберите строку «Денежная компенсация стоимости одноразовой натуральной помощи „Пакунок малюка“.

Шаг 5. Укажите общие данные о заявителе, информацию о документе, удостоверяющем личность, данные места регистрации и проживания.

Важно! Поля, отмеченные звездочкой «*», являются обязательными для заполнения.

Реклама

Шаг 6. В поле «Данные по выплате» выберите способ выплаты через банк и внесите реквизиты счета со специальным режимом использования (IBAN).

Данные по выплате

Важно! Денежная компенсация «Пакунок малюка» выплачивается через специальный счет с особым режимом использования, открытый в уполномоченном банке.

Шаг 7. Для указания информации о новорожденном разверните поле «Участники обращения», нажав кнопку «Добавить», и внесите необходимую информацию.

Шаг 8. При необходимости добавьте копии сканированных документов, перечень которых указан в выпадающем меню, укажите способ получения уведомления о назначении выплаты и согласитесь на обработку персональных данных.

Реклама

Шаг 9. Проверьте данные сформированного заявления и отправьте его в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

Подписать и отправить в ПФУ

Важно! С результатом рассмотрения заявления о назначении выплат можно ознакомиться в разделе «Мои обращения».

С видеоинструкцией, как подать заявление на денежную компенсацию «Упаковка малыша» онлайн, можно ознакомиться ниже:

Новости партнеров