Как морозы повлияют на отключение света в Украине: рассказал эксперт
Эта зима может стать критичной для электросистемы: поврежденные подстанции и высокие нагрузки угрожают регионам.
Если неделя будет держаться на уровне -10°C и ниже, может наступить критическая ситуация в системе. Потребление электроэнергии может превысить возможности импорта и внутреннего поколения.
Об этом рассказал председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, энергетический эксперт Украинского института будущего, Станислав Игнатьев.
«При температурах –10°C и ниже потребления электроэнергии увеличивается на 20% из-за электроотопления и обогрева помещений. Это приведет к перегрузке подстанций, находящихся на стадии аварийных ремонтов», — объяснил энергетический эксперт Станислав Игнатьев.
Где может быть самая плохая ситуация
По словам Игнатьева, сверхкритическая ситуация ожидается в Черниговской и Сумской областях. Также серьезные риски по электроснабжению прогнозируют в Херсоне и Киеве.
«Области, имеющие собственное поколение, будут иметь более мягкие графики отключений», — отметил эксперт.
Игнатьев добавил, что электроснабжение в критических регионах может сократиться до 2-4 часов в сутки.
«Это не значит, что будет полный блекаут, но ужесточится графики. Даже если есть достаточное поколение в одном регионе, его не всегда удается передать в другой из-за поврежденной инфраструктуры», — пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что балансировать электроснабжение сложно из-за повреждений подстанций.
«Даже при наличии достаточной генерации для одной области, передать ее в другие регионы невозможно из-за уничтоженной инфраструктуры», — отметил Игнатьев.
Напомним, во избежание повреждений бытовой техники во время отключений электроэнергии следует выключать мощные приборы из розеток и включать их постепенно после восстановления света. Это помогает избежать скачков напряжения и дополнительных аварий.