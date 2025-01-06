Как морские дроны сбивали российские вертолеты: эксклюзивные детали спецоперации ГУР, что войдет в историю

Впервые в мире безэкипажный морскойMagura V5 прямо с воды сбил в небе военный вертолет с экипажем. И не один! Об этой уникальной операции украинского ГУР мы узнали на этой неделе. Видео теперь подробно изучают специалисты по вооружению, операторы дронов, военные летчики разных стран и континентов.

Как украинцам удалось снова удивить мир и чего ждать дальше – гуровцы эксклюзивно рассказали корреспондентке ТСН. Неделю Оксане Радионовой.

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Историческое воздушно-морское сражение

Журналистам стало известно, что руководил самой дерзкой в истории человечества операцией командир спецподразделения Главного управления разведки с позывным "Тринадцатый". Отсюда и название его подразделения Group 13. Это их дроны Magura V5 утопили десантный корабль "Цезарь Куников", ракетный катер "Ивановец", десантный катер "Серна". В общей сложности на счету 9 потопленных и 6 подбитых вражеских лодок. А на этой неделе открыли счет утопленных вертолётов.

В ночь на 31 декабря стая украинских беспилотных катеров Magura V5 с уникальным вооружением на борту вышла на охоту за нереальной добычей.

"В этой конкретной операции у нас не стояла задача, как обычно, скрываться от авиации. Мы шли конкретно охотиться за воздушными целями. Мы были, скажем так, полные вдохновения для встречи с противником", — рассказал "Тринадцатый".

Россияне клюнули. После молниеносных атак дронов Magura V5 на российские корабли, враг круглосуточно вынужден патрулировать побережье авиацией, которая до сих пор безнаказанно расстреливала с горы наши беспилотные катера.

"Нас засекли, мы начали работать. Максимум, который имели чисто по вертолетам возле нас, это три вертолета в один момент, несмотря еще на летающие "сушки"", — добавил боец.

В районе мыса Тарханкут, в 15 километрах от Севастополя, 31 декабря стая модифицированных морских дронов вступила в бой с Ми-8.

"Ну, вы же понимаете, вертолет он достаточно быстрый. Если ты уже его видишь на камере, там уже буквально минуты для того, чтобы стать в выгодную позицию и совершить запуск", – объяснил командир подразделения Group-13.

Группе удалось блестяще справиться с задачей "со звездочкой".

"Первый пуск сразу в цель был, он зафиксировал поражение. Они не поняли, что произошло, хотя "ловушки" он отстреливал. А потом уже было подтверждение о поражении второго. И в сумме мы имеем два уничтоженных, один поврежден", — констатировал " Тринадцатый".

Бой между российскими Ми-8 и украинскими Magura V5 закончился со счетом 3:0 в нашу пользу. Несмотря на то, что вражеский Ми-8 активно использовал тепловые ловушки, это его не спасло. Выпущенная ракета на них не реагировала.

"Был хлопок! Меня подбито. Падаю, падаю... Следите за мной. Продолжаю полет, двигатели в норме. Пока держу. Пуск был из воды, после этого еще одна вспышка... Я ее не видел, куда она (ракета — ред.) подевалась. А первая прямо у меня, бл**ь, пошла и взорвалась где-то рядом. отказали, гидросистема пока норма. Автопилот отрубился...", – отчитывался шокированный пилот третьего вертолета.

Россия же о потере бортов с экипажами умолчала. Позже авиаблогер РФ с ником Fighterbomber написал:

"Столько лучших ребят за раз мы не теряли с 2022 года".

Ликвидация профессиональных экипажей действительно важнее потери вертолётов. Россияне признают – противодействия такому решению не имеют. Сражения на море перешли на новый уровень.

"Впервые в истории с помощью морского дрона была сбита летающая цель. Как когда-то строили с нуля тактику применения, сейчас нам нужно по-новому строить. Потому что никто не знает, как правильно, негде выучить или прочесть, никто тебя не может натренировать. Сейчас снова пишем книгу"

Морские дроны-камикадзе Magura V5 Украина революционно превратила в дрон-ЗРК. И это дало поразительный результат.

"Сейчас на них устанавливается и пулеметы крупнокалиберные, стабилизированные, и дроны, которые могут стартовать с этой платформы как с матки морского базирования. И наконец самое крутое решение – это приспособление этих платформ для уничтожения воздушных целей. Это говорит о новой странице в истории использования морских платформ", — подчеркнул военный эксперт Сергей Згурец.

Украинским инженерам в тандеме со специалистами ГУР оснастили морской дрон модернизированной пусковой SeeDragon. И адаптировать советскую авиационную ракету Р-73 класса воздух-воздух с дальностью до 40 км и весом БЖД около 8 килограммов.

"Да, это все сделано в Украине! Наш борт несет две ракеты. Будем ли мы увеличивать это количество? Возможно, такие мысли есть. Не то чтобы ракета, а система доработана, которая осуществляет поиск и поражение цели", — отметил "Тринадцатый" ".

Морские дроны "Магура" были эволюционированы. Оператор управляющий катером может находиться в любом уголке планеты.

"Раза в три наших способности выросли – и по погодным условиям, и по запасу хода, и по вообще качеству продукта и возможностям дооборудования его. Надеюсь, в следующем времени мы размочим цифру с самолетами", – говорит командир.

Другие мощные достижения

Производство морских дронов удалось поставить на поток. Следовательно, эта воздушно-морская операция станет украинским стандартом, как это делают наши крылатые дроны. В эту субботу БПЛА дотянулись до второго по размеру торгового порта России – Усть-Луга, недалеко от Санкт-Петербурга, в более чем 1000 километрах от Украины. Целили по нефтяному терминалу. Который играет ключевую роль в экспорте российской нефти, газа, угля после введения санкций. А в ночь на вторник десятки наших дронов атаковали нефтебазу "Роснефти" на Смоленщине. Пылало хорошо, местные насчитали 10 взрывов.

"Увеличение мощностей производства дальнобойных ударных дронов, увеличение уничтожаемых целей на территории противника, что является симбиозом сочетания хороших разведывательных возможностей планирования и мощностей для уничтожения целей противника", — акцентировал Згурец.

Такой симбиоз принес хорошие результаты на Курщине. Удар по 810-й бригаде морской пехоты РФ, там же проходило награждение. Морпехи из Севастополя должны были стать козырем в боях против ВСУ в Курщине. А это еще и недели не прошло, как мы поразили командный пункт этой бригады во Львове.

В этом году удары морских модернизированных платформ "Магура", атаки украинских дальнобойных дронов должны усилить и украинские ракеты. В 2025-м планируют изготовить не менее 30 000 дальнобойных дронов и около 3 тысяч крылатых ракет и ракет-дронов. На поле боя себя покажут наши "Паляница" и "Ад" и не только. Ибо в новогоднем обращении президента мигнул запуск летящего очень далеко.

Напомним, в Черном море у временно оккупированного Крыма 31 декабря 2024 года спецназовцы подразделения Group 13 провели блестящую операцию против врага. Да, с помощью оснащенных ракетамиморских дронов Magura V5 были уничтожены два российских вертолета Ми-8.

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