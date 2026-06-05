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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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751
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Как морской дрон ВСУ оказался у берегов НАТО: Украина сделала заявление

Украинский морской беспилотник вышел из-под контроля из-за вмешательства вражеских средств РЭБ.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Морской дрон

Морской дрон / © СБУ

Дополнено новыми материалами

Один из морских дронов ВМС ВСУ во время выполнения задания в Черном море потерял управление и оказался вблизи румынского побережья, заставив командование принять срочные меры.

Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ в Сети.

Во время выполнения боевых задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС потерял управление и был вынесен к побережью Румынии из-за влияния средств радиоэлектронной борьбы противника.

«Военно-Морскими Силами ВС Украины была предоставлена необходимая информация военно-морским силам Румынии с целью предотвращения потерь среди гражданского населения«, — отмечается в заявлении.

Взрыв морского дрона в Румынии — что известно

Напомним, 5 июня в румынском порту Констанца взорвался морской дрон, похожий на те, что используются в войне против Украины. Объект обнаружили возле причалов, после чего власти активировали «красный» план вмешательства, эвакуировали порт и прилегающую зону. Пострадавших нет.

Проводится обследование акватории из-за риска наличия других аппаратов, прокуратура проводит расследование. Президент Румынии Никушор Дан отметил высокий уровень опасности из-за войны в Украине и пообещал принять все необходимые меры для безопасности.

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Дата публикации
Количество просмотров
751
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