Как может закончиться война в Украине: эксперт оценил все варианты мирных планов

По мнению Николая Сунгуровского, ни один из существующих мирных планов не отвечает конечным целям Украины – победе над Россией.

Кроме украинской "формулы мира" и ультимативных требований России, существуют другие варианты мирных планов, которые выдвигают другие страны для завершения развязанной РФ войны против Украины.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский перечислил их и дал им оценку в своей колонке для издания New Voice.

Украинская "формула мира"

Обнародованная президентом Зеленским 15 ноября 2022 года во время Саммита G20 на Бали украинская "формула мира" содержит 10 пунктов: радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, исполнение Устава ООН и восстановления территории, вывод русских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация завершения войны.

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По мнению Николая Сунгуровского, переговоры о завершении войны, во время которых будут предъявлены требования обмена пленными, возмещение Россией нанесенных Украине потерь в экономике, энергетике, социальной инфраструктуре, экологии и заключен юридический документ с определением границ, могут начаться только по результатам успешного контрнаступления ВСУ.

Такие переговоры возможны тогда, когда российские войска будут вытеснены с оккупированных территорий – к границам по состоянию на январь 2014 года.

Ультиматум России

Озвученные президентом РФ Владимиром Путиным 14 июня 2024 г. требования для переговоров включают нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины, ее демилитаризация и денацификация, вывод ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Путин также требует фиксации в международных договорах статуса Крыма, Севастополя и упомянутых областей в качестве регионов РФ, а также отмены санкций против Москвы.

Николай Сунгуровский считает, что Россия демонстрирует нежелание проводить мирные переговоры, поскольку ее требования совершенно неприемлемы для Украины, ведь означают потерю территорий больше, чем оккупировано на данный момент. По его мнению, до выборов в США Россия будет пытаться усиливать свои позиции на фронте и раздувать дестабилизационные процессы в Европе.

Позиция Китая и Бразилии

Перед Вторым саммитом мира появился так называемый китайско-бразильский консенсус, содержащий шесть пунктов: соблюдение трех принципов "охлаждения ситуации" (прекращение боевых действий, недопущение эскалации конфликта), признание переговоров единственным возможным способом завершения войны, избегание нападений на гражданских лиц и объекты, защита жертв конфликта, предотвращение использования ядерного, биологического и химического оружия, избегание ядерных кризисов, неприемлемость вооруженных нападений на мирные ядерные объекты, совместная поддержка международного сотрудничества в важных сферах, обеспечение безопасности ключевой инфраструктуры международной торговли.

Позиция США

Позиция действующей администрации Белого дома заключается в предоставлении Украине дозированной помощи, которая недостаточно даже для противостояния силам России из-за ограничений на применение оружия.

Президент США Джо Байден настаивает на завершении войны дипломатическим путем с победными результатами путем максимального военного и экономического ослабления России, обеспечения сильных позиций Украины. В то же время, такая позиция грозит затягиванием войны.

Позиция ЕС и НАТО

Страны-члены ЕС и НАТО заинтересованы в том, чтобы война завершилась на территории Украины и не перекинулась на них.

Однако они скованы последствиями предыдущих ошибок в отношениях с Россией, Китаем и другими авторитарными режимами.

Какой план сработает?

По мнению Николая Сунгуровского, ни один из существующих мирных планов не отвечает конечным целям Украины – победе над Россией.

Он считает, что "формула мира" Украины должна быть существенно доработана, а точнее, сокращена и конкретизирована именно под переговоры о завершении войны.

Украине критически важно предусмотреть возможность развития ситуации по неблагоприятным сценариям.

Напомним, второй саммит мира состоится только тогда, когда будет готов совместный план реализации каждого из 10-ти пунктов украинской Формулы мира. На нем возможно присутствие представителя России, которому будет вручен этот план в присутствии поддерживающих его стран.

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