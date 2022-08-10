Как можно использовать фен для волос в хозяйстве: необычные способы

В основном фен для волос используют по его назначению. И немногие задумываются, что этот прибор может стать незаменимым в некоторых ситуациях. Где можно использовать фен для волос — читайте в материале ТСН.ua.

Чтобы растянуть узкие джинсы

После стирки и сушки джинсы часто "садятся". Если вы любите модели, обтягивающие тело, надеть их может быть проблематичным занятием. Чтобы ткань легко растянулась, ее можно нагреть феном. Хватит всего несколько минут.

Быстро удалить этикетки или наклейки

Фен для волос в этом случае снова пригодится. Даже когда наклейка или этикетка намертво приклеились и никак не хотят отрываться. Если нагреть их феном, клей станет горячим и эластичнее. Теперь наклейка снимется быстро и целиком.

Высушить ногти

Вы накрасили ногти, но перед уходом из дома остается очень мало времени, чтобы они подсохли? Не беда. Возьмите фен для волос, включите холодный режим и направьте поток воздуха на ногти. Лак высохнет примерно через 5 минут.

Разогреть кровать зимой

Летом, конечно, приятно ложиться спать в прохладную кровать. А вот с наступлением холодов хочется, чтобы постель была теплее. Вы можете нагреть кровать через несколько минут с помощью фена для волос. Просто сложите одеяло в виде палатки и оставьте небольшое отверстие. Включите фен и направьте поток воздуха в отверстие. Нагревать нужно 3-5 минут и ни в коем случае не оставлять без присмотра. Ведь фен может перегреться и повредиться.

Чтобы удалить воск из мебели

Любите зажигать свечи для романтического настроения? Но часто воск капает на поверхность мебели или на пол. И потом его очень тяжело снимать даже с помощью острого ножа. Тем более что можно повредить дерево. Здесь вам снова поможет фен для волос. Нагрейте воск, затем быстро сотрите его чистой тряпкой.

Погладить одежду в путешествии

Обычно для этого используют дорожные утюги. Но они не у всех. Чтобы погладить одежду, нужно развесить ее на плечиках и оставить в ванной, пока вы будете там принимать душ. Ткань распарится и отвиснет. Затем просто подсушите ее с помощью фена.

Растянуть обувь

Под рукой не всегда найдутся специальные средства для растяжения обуви. Фен для волос поможет вам сделать кожаные изделия более удобными. Для этого нужно обуть их на толстые носки, смазать жирным кремом или маслом. Затем прогреть в тех местах, где вас больше всего натирает.