Как можно использовать горчицу: 9 интересных и полезных советов

Многие любят добавлять горчицу в блюда, делая их вкус более насыщенным и ярким. Но мало кто знает, что использование горчицы не ограничивается только кухней. Где именно можно использовать горчицу — читайте в материале ТСН.ua.

Горчица издавна известна своими косметическими и лечебными свойствами, поэтому ее можно использовать не только во время приготовления блюд. Для различных процедур лучше всего брать горчицы в виде порошка. В его состав входят ценные антиоксиданты и жирные кислоты, положительно влияющие на состояние кожи и волос.

Когда замучила боль в горле

О таком использовании горчицы немногие знают, но эта приправа действительно очень хорошо справляется с больным горлом. Чтобы приготовить домашнее успокаивающее средство, нужно: столовую ложку горчицы, столовую ложку меда, сок половины лимона, щепотку соли и 250 мл горячей воды. Этим раствором нужно полоскать горло.

От боли в суставах

В состав горчицы входит аллизотиотионат, который вызывает расширение капилляров и повышает кровяное давление. Поэтому горчица — прекрасное средство, которое помогает устранить боль в суставах, снять отеки, улучшить подвижность и согреть кожу. Для лечения используют горчичные ванны, а саму горчицу покупают в аптеках.

Если затруднено дыхание и заложен нос

И здесь снова поможет химическое соединение алилизотиоцианат, ведь оно расслабляюще действует на мышцы и помогает избавиться от заложенности носа. Также она выводит мокроту и слизь, которые могут задерживаться в легких. Для лечения нужно смешать яичный белок с чайной ложкой семян горчицы, выложить получившуюся смесь на марлю, положить на грудь и прикрыть сверху еще одним слоем ткани.

Когда опухли ноги

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Согревающее действие горчицы помогает при блеклости ног. Использование горчицы здесь достаточно простое: нужно набрать в миску теплой воды и развести в ней 2 столовых ложки горчицы. Затем замочить ноги в жидкости на 10–15 минут.

Болят мышцы

Горчичная ванна поможет и при болях в мышцах. В воду нужно добавить две чайные ложки горчицы и одну столовую ложку сульфата магния. Уже через 20 минут вы почувствуете невероятное облегчение.

Для улучшения пищеварения

Благодаря горчице поддерживается здоровое функционирование пищеварительной системы. Также она способна стимулировать выработку желудочных кислот, поэтому является прекрасной профилактикой запоров.

Если есть ожоги

При легких ожогах горчица помогает не хуже аптечных средств. Чтобы почувствовать облегчение, нужно смазать обожженный участок небольшим количеством горчицы.

Чтобы избавиться от неприятных запахов

Если на кухне ощущаются неприятные запахи, вам опять-таки поможет горчица. С ее помощью вы можете освежить банки, контейнеры и бутылочки, от которых исходит сильный запах пищи.

Как кондиционер для волос

Хотите избавиться от сухости волос и забыть о секущихся кончиках? Тогда вам также нужно использование горчицы. Чтобы приготовить кондиционер нужно: 2 столовых ложки горчицы, 3 столовых ложки льняного или арганового масла. Эту массу следует нанести на кончики и оставить на 1 час. Тщательно вымыть голову и наслаждаться результатом.