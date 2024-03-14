Как можно ликвидировать Путина: громкое заявление офицера запаса СБУ

Организовать покушение на российского диктатора Владимира Путина – действительно очень трудно, впрочем, возможно.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула в эфире телемарафона.

"Там очень серьезно работают спецслужбы и проникнуть туда почти невозможно. Но почти – это не значит невозможно. Путина подменить очень легко – это его слабость. Тем более, что у него есть двойники, их называют "двойки". И любую из этих "двоек" могут поставить, та же служба охраны президента будет определять, кто сегодня. И все ", – сказал Притула.

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Он добавил, что Путин довольно уязвимое лицо на самом деле абсолютно уязвимо.

"И если кто-нибудь из его окружения захочет поменять власть в Кремле, то он это с легкостью сделает", — резюмировал он.

Напомним, и Дмитрий Гордон, и Марк Фейгин уверены, что у Путина всего одного двойника, а не многих, как это утверждали в Сети.

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