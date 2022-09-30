Как можно помочь военным пикапами, покупая нужные вам вещи

Потребности защитников разные, и на этом этапе войны они меняются. Военные постоянно нуждаются в бронированных авто и пикапах, которые можно использовать для разных целей – от перевозки солдат и доставки медикаментов до транспортировки снаряжения. Новый этап войны ставит новые вызовы перед армией, освобождающей украинскую землю от оккупантов. Это также новые вызовы для всех украинцев, которые своими донатами поддерживают освобождение украинской земли от врага.

Автомобили актуальны постоянно. Чем больше их будет, тем более мобильными и защищенными будут наши воины. Часть машин может выйти из строя и нуждаться в ремонте, часть теряют во время боевых действий. Поэтому волонтеры, фонды и бизнес продолжают активно закупать и доставлять сотни автомобилей ежемесячно. Простой пример, иллюстрирующий их актуальность сейчас – это недавний проект #ДорогиПеремоги, в котором Киевстар вместе с фондом компетентной помощи армии «Повернись живим» и группой «Океан Эльзы» объединились для поддержки защитников. Благодаря этому удалось купить и передать на фронт 15 новых надежных автомобилей для украинской армии.

Поддерживать армию нужно постоянно, но не у всех украинцев есть такая возможность, особенно через 7 месяцев освободительной войны и из-за сложных экономических условий в нашей стране.

Поэтому украинский бизнес активно работает над созданием новых способов помогать ВСУ. Например, Киевстар постоянно предоставляет разные возможности поддерживать нашу армию, пользуясь мобильной связью или покупая определенные товары в его фирменных магазинах. Для этого еще несколько месяцев назад в некоторых тарифах предоплаты запустили опцию «Допомога ЗСУ». Выбрав ее, абонент каждый раз при оплате стоимости своего тарифа до 50 гривен будет переводить фонду «Повернись живим». Кроме этого, национальный оператор уже перечислил 20 миллионов гривен в этот фонд на гуманитарные нужды военных, в частности на пикапы.

А до 30 ноября можно поддержать воинов, если вы планируете купить себе или близким новый смартфон. Во всех магазинах Киевстар и онлайн-магазине в течение 2 месяцев можно приобрести Nokia G21 и аксессуары к нему, а всю прибыль от продажи акционных товаров оператор перечислит в фонд компетентной помощи армии «Повернись живим» на закупку новых пикапов. Об этом компания сообщила на официальном сайте, где также есть расписание работы всех работающих сейчас магазинов.

По данным фонда «Повернись живим» не менее важными являются защищенные средства связи разного типа, беспилотные авиационные комплексы для разведки и оптические приборы. Выявить врага заранее и передать информацию о нем по защищенным каналам – это то, с чем наши военные каждый день имеют дело, особенно на линии непосредственного столкновения с оккупантами.

Поддерживать нашу армию может каждый, и любая сумма, перечисленная в надежные фонды, важна. Есть много разных способов приобщиться к благотворительности. Это можно делать, даже просто пользуясь услугами или покупая товары у социально ответственных компаний. Главное – наша поддержка армии должна быть системной и регулярной, чтобы мы могли обеспечивать защитников всем необходимым для продолжительной освободительной войны.