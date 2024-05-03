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Как можно закончить войну: госпожа посол ЕС в Украине оценила два пути

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Как можно закончить войну: госпожа посол ЕС в Украине оценила два пути

Глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова / Фото: ТСН.ua

Разделять эти два пути нельзя.

Дипломатия для завершения войны может сработать. Впрочем, для этого должна быть необходима оборонная поддержка.

Об этом сказала госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова в эксклюзивном интервью для телеканала 1+1.

"Мне кажется эти два направления (дипломатический и военный пути, – ред.) нельзя разделить, потому что любая война наконец завершается определенной дипломатией. Но для того, чтобы эта дипломатия сработала, должна быть необходима оборонная поддержка", – подчеркнула. Матернова.

Ранее на Западе встревожили прогноз по дальнейшей поставке оружия из США.

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