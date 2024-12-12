Как мужчине не попасть в розыск – в ТЦК объяснили

В ТЦК рассказали, в каком случае уклонистов объявляют в розыск.

Если человек получил повестку лично и через три дня не явился, можно подать его в розыск.

Об этом заявил начальник сектора оборонно-мобилизационной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Суспільному".

Однако, если военнообязанный попал в больницу из-за болезни или других непредвиденных фактов, которые можно подтвердить документами и есть подтверждение, розыск не объявляется и откладывается.

"Если сообщение отправлено по почте, то также есть три дня. Человек должен получить сообщение, и только тогда начинается отсчет срока для исполнения долга. Важно, что он должен лично получить повестку, а не кто-то другой. Если только речь не идет о законном представителе", – объяснил Сергей Монукало.

По его словам, после получения повестки, если в течение трех суток военнообязанный не явился, на четвертый день можно инициировать розыск.

Ранее Сергей Монукало рассказал, в каком случае повестка без подписи начальника ТЦК считается действующей. Также он объяснил, кто из мобилизованных чаще всего попадает в штурмовые подразделения.

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