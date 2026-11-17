Министр по делам ветеранов Виталий Ким

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Министр по делам ветеранов Виталий Ким оказался в эпицентре публичного скандала из-за интервью, в котором связал возвращение ветеранов с грядущим всплеском преступности. Это заявление вызвало волну возмущения среди военных, волонтеров и общественных деятелей. Министра обвинили в стигматизации защитников и требуют его отставки.

ТСН.ua собрал реакцию украинцев в соцсетях на высказывания Кима во время интервью.

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Что Виталий Ким заявил о ветеранах

Ким в интервью «РБК-Украина» заявил, что по завершении войны в стране может возрасти уровень преступности и социальной напряженности. Одной из причин он назвал возможные трудности ветеранов по трудоустройству и обеспечению надлежащего уровня доходов.

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Ким отметил, что подобные последствия наблюдались по завершении предыдущих войн.

«Это обязательно будет. Это было после каждой войны. Люди с навыками, с уменьшенным чувством риска, повышенным чувством справедливости, это точно так будет. Это не только о криминале, это о социальном напряжении, о революциях и тому подобное«, — высказался министр.

Он добавил, что сейчас государство не работает по этому направлению, по информационной политике, защите будущего граждан и формированию правильного мнения в обществе.

В то же время, Ким подчеркнул, что обществу не стоит воспринимать ветеранов как потенциальную угрозу: «Бояться нельзя, люди переходят на другую сторону иногда. Надо уважать, но, чтобы уважать, нужно не бояться. У ветерана тоже есть требования к обществу».

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Реакция Сети на заявления Кима о ветеранах

Высказывания Кима об украинских военнослужащих после завершения войны вызвали критику со стороны волонтерши Ирины Солошенко. Она обратилась к главе Минветеранов спредостережением относительно его заявлений.

«Уважаемый Министр Ветеранов. Так нельзя. Я уже не берусь оценивать формулировку журналистки, куда должны возвращаться украинские военные, когда они воюют в Украине за Украину. Может хватит обращаться к войне прошлого столетия? Это вообще не та история», — написала Солошенко на своей Facebook-странице.

Волонтерша отметила, что именно военные ныне защищают Украину от российской агрессии.

«И вопрос о готовности страны принять ветеранов вообще не стоит. Не должен стоять и ставиться», — подчеркнула она.

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Критически высказалась о заявлениях Кима и руководительница благотворительного фонда Vesta Богдана Левицкая. Она назвала министра «источником стигматизации ветеранов и ретрансляции российской пропаганды».

«Самый тезис о неготовности государства к массовому возвращению военнослужащих заслуживает обсуждения. Но в контексте ответственности государства, а не потенциальной опасности от ветеранов. Особенно опасно, что подобные нарративы годами использует российская пропаганда», — написала Левицкая в Сети.

Она привела пример российских медиа, ранее распространявших подобные тезисы. В частности, 4 августа 2021 года принадлежащий Минобороны РФ телеканал «Звезда» выпустил сюжет о том, почему украинские ветераны якобы становятся террористами и преступниками. А 16 ноября 2026 года российское издание ОСН процитировало Кима, представив его слова как свидетельство якобы страха Украины перед возвращением военных и возможной революцией.

«Эта риторика создает для роспропаганды очень удобный материал. И это слова человека, который должен был первым противодействовать стигматизации ветеранов», — обратила внимание руководительница Vesta.

По словам Левицкой, некорректными были и вопросы журналистки, поскольку в них были заложены стереотипы по отношению к ветеранам. В то же время, по ее мнению, Ким мог обратить внимание на некорректность такой постановки вопроса и не допустить дальнейшего распространения предубеждений.

Отдельно руководительница фонда раскритиковала высказывания министра по психологиям и его связывание психологической помощи с маркетингом. Она напомнила, что общественные организации, психологи и ветеранские сообщества годами работали над преодолением стигмы вокруг обращения за психологической помощью. Левицкая подчеркнула, что на фоне этой работы руководитель профильного министерства, призванного обеспечивать доступность такой помощи, публично выражает недоверие к психологам.

«Неудивительно, что это интервью откровенно возмутило значительную часть ветеранского сообщества и возмущение сейчас несется во всех соцсетях. Ветераны вынуждены публично отрицать стереотипы, усиливающиеся с участием руководителя министерства, созданного для защиты их интересов», — написала руководительница БФ.

По мнению Левицкой, подобные стереотипы могут иметь практические последствия. В частности, они способны влиять на готовность работодателей нанимать ветеранов, отношение сообществ к ним и возможность без опасения обращаться за помощью.

Проблема, по ее мнению, выходит за пределы коммуникационной стратегии Минветеранов или работы его пресс-службы.

«Проблема непосредственно в личной риторике Виталия Кима, которая продолжает воспроизводить стереотипы даже после назначения на должность министра по делам ветеранов. Еще несколько подобных заявлений — и вопрос публичного недоверия министру вполне может перейти от отдельных возмущенных реакций к организованному требованию его отставки«, — считает Левицкая.

В то же время руководительница Vesta согласилась, что массовое возвращение военнослужащих после завершения войны станет одним из самых серьезных вызовов для Украины. Однако, по ее словам, задача государства состоит не в том, чтобы формировать страх перед ветеранами, а в подготовке к их возвращению общин, работодателей и государственных институций.

«Самое опасное в этой истории не то, что общество может быть не готово к возвращению ветеранов. А то, что профильный министр своей коммуникацией демонстрирует собственную неготовность к ответственности за это возвращение«, — резюмировала руководительница Vesta.

Журналистка и телеведущая Марина Данилюк-Ярмолаева обвинила Кима в отсутствии понимания и эмпатии.

«Виталий Ким с новым интервью — это где-то так, как мясник на балете. Полгода в должности главы минвета — просто ноль понимания и эмпатии», — написала журналистка в Сети.

Михайлова — за увольнение Кима из Минветеранов

Командирша медицинской службы «Ульф» отдельного 108-го батальона «Вовки Да Винчи» Алина Михайлова также раскритиковала высказывания Кима о возвращении военнослужащих после завершения войны. Михайлова обратила внимание, что задача главы Минветеранов состоит, в частности, в защите прав ветеранов, содействии их реинтеграции в гражданскую жизнь и противодействии стигматизации. В то же время, по ее словам, сам министр заявляет, что по возвращении военных рост преступности «точно будет».

«Вы серьезно?! Люди годами воюют за эту страну, теряют здоровье, побратимов, годы своей жизни. А профильный министр вместо того, чтобы формировать уважение и доверие к ним, публично озвучивает прогнозы, которые только подпитывают страхи и стереотипы», — возмутилась командирша медслужбы «Ульф».

Михайлова подчеркнула, что ее возмущает также признание Кимом неготовности государства к возвращению военнослужащих.

«Так кто бляха должен обеспечивать эту готовность, если не вы и возглавляемое вами министерство?!«- обратилась она к главе Минветеранов.

По мнению командирши медслужбы «Ульф», само государство должно выполнить свои обязательства перед ветеранами, а не требовать от них оправданий за полученный во время войны опыт.

Михайлова считает, что ситуация выходит за пределы одного неудачного высказывания и касается понимания министром собственной ответственности, должности и последствий публичной риторики.

«По моему мнению, Виталий Ким должен быть уволен с должности министра по делам ветеранов. Потому что человек, возглавляющий это министерство, должен разрушать стереотипы о ветеранах, а не помогать им укореняться», — объяснила командирша медслужбы «Ульф».

Она подчеркнула, что ветераны не представляют угрозы для общества. А подобные заявления профильного министра могут негативно отразиться на доверии между ветеранами, государством и обществом.

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов прокомментировал интервью Кима и обратил внимание на формулировку, использованную журналисткой во время разговора. По мнению Трегубова, ключевая проблема заключается во фразе о том, что после завершения войны в Украину вернется большое количество военнослужащих.

«В УКРАИНУ ВЕРНЕТСЯ. То есть, в ее маричкомире сейчас военные где-то там. Отдельно Украина, отдельно они. А потом они сюда вернутся, и с ними — людьми иными, чужими, не отсюда — нужно будет что-то делать», — написал представитель ГОС в Сети.

Трегубов считает, что таким подходом журналистский материал фактически разделил общество на «своих» и «других», противопоставив ветеранов людям без боевого опыта. Он отметил, что в таком восприятии ветераны предстают как отдельная группа, которую якобы нужно специально интегрировать в общество из-за потенциальной опасности или различия.

Как обратил внимание спикер Объединенных сил, в то же время Ким в интервью отмечает, что ветераны и члены их семей составляют примерно треть населения страны. Однако сразу после этого, по мнению Трегубова, снова возникает противопоставление по поводу социальных льгот, поскольку их получение якобы будет означать, что одна половина страны будет работать на другую.

«Из этого, правда, следует, что сейчас пол страны воюет за другие пол страны, но как раз это не прозвучало», — акцентировал автор сообщения.

Он подчеркнул, что дискуссию о ветеранах стоит строить не вокруг их отличия от остального общества.

«Хрен с ними, со льготами. Просто если ветеранов действительно так дофига, кажется, пора — и это будет справедливо — говорить о ветеранстве как о новой норме. Где не «военные вернутся в Украину», а «украинцы вернутся в дома». И не их нужно будет куда-то встраивать, а всю страну нужно построить в соответствии с тем, что прошедшие войну — ее неотъемлемая часть», — объяснил Трегубов.

Ксения Бучинская подвергла критике позицию Кима, предположив, что его высказывания фактически сводятся к страху перед завершением войны и возвращением военных к мирной жизни.

«Правильно я поняла господина Кима? Он хочет сказать, что из-за всех условий, которые создала война, нам не стоит ее завершать? Ибо военные, вернувшись к мирной жизни, могут повлечь за собой рост преступности, ведь их некуда будет интегрировать из-за разрушенной экономики. И, наконец, выходит, что они просто не смогут выжить без войны, потому что настолько к ней привыкли? Это действительно такая позиция государства — бояться не только последствий войны, но и самого ее завершения?» — высказалась Бучинская в Facebook.

«Ким и Калашник были перспективными лицами молодой команды на выборы», — написала в то же время журналистка Леся Падалка.

Facebook-пользователь Владислав Антонов саркастически раскритиковал заявления Кима. Он иронически предположил, что власть может быть заинтересована в продолжении войны.

«Украина не готова к тому, чтобы военные массово вернулись с фронта — министр по делам ветеранов Виталий Ким. Также Ким сказал, что существует риск роста криминала, социальной напряженности и даже революции — „Так бывает после каждой войны“. По его словам, в случае открытия границ пойдет массовый выезд украинцев. Так что еще 5 лет посидите в норах по посадкам. Боятся, что остатки рабов убегут» — говорится в сообщении Антонова.

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