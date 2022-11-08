"Как мясо, каждый день вывозят "двухсотиков": оккупант рассказал о потерях и плохом обеспечении на фронте

Оккупант жалуется на руководство, которое откровенно заявляет, что на солдат им "наср*ты".

Российский оккупант, воюющий на Луганщине, пожаловался сестре на обеспечение солдат и руководство, которому безразличны свои подчиненные.

Разговор, в котором военнослужащий РФ развенчивает для сестры все мифы российского телевидения о "героическом" ходе войны, опубликовали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Россиянин, который находится на первой линии на фронте, говорит, что он с товарищами по оружию не обеспечены достаточным количеством пищи, а также солдаты на оснащении даже не имеют бинокля. Многие из захватчиков – ранены, есть дезертировавшие, а убитых вывозят каждый день.

"Полковник наш сказал, что вообще…там у нас 300-е постоянно. Из тверских 28 человек нас осталось 9. Половина якобы сбежала, их 500-ми называют. Обеспечения здесь совсем никакого нет, вообще никакого. Мы здесь брошены. Наш полковник просто говорит: "Да вы мне нах*й не нужны. Мне на вас наср*ть". Короче, как мясо. Здесь збоку зеков привезли. Короче, мясо. Вообще каждый день вывозят "двухсотиков" (трупов – Ред.)", — сказал оккупант.

Утраты армии РФ

За минувшие сутки, 7 ноября, украинские военные ликвидировали 700 оккупантов. Общее количество уничтоженных с начала полномасштабного вторжения захватчиков уже превышает 77 тысяч.

По словам военного эксперта Олега Жданова, на Донбассе россияне не убирают своих убитых наемников с поля боя и эта проблема приобретает уже экологический характер, ведь трупный яд попадает в грунтовые воды, а мертвые тела объедают животные.

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