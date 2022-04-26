Как мыть окна без химии, чтобы не было разводов: 10 подручных средств

Как мыть окна без химии, чтобы не было разводов: 10 подручных средств

Среди основных весенних дел особое место занимает уборка дома, а также мытье окон. Использовать для этого бытовую химию не всегда хочется, поэтому вам могут пригодиться подручные средства, которые есть в каждом доме. Читайте в материале ТСН.ua, чем мыть окна, чтобы не было разводов.

Соль

Она понадобится не только на кухне, ведь соль помогает быстро мыть окна без разводов, а также очищать грязную посуду. Для приготовления домашнего средства вам понадобится стакан воды и 2 столовые ложки соли. Этой смесью нужно смочить тряпку и тщательно протереть ею стекло. После этого не забудьте промыть его чистой водой.

Уксус

Из уксуса можно приготовить незаменимый помощник для мытья окон. Для этого возьмите 1 стакан теплой воды и 50 мл уксусной кислоты. Тщательно перемешайте, перелейте раствор в распылитель и нанесите на стекло. Протирать окно можно салфеткой или тряпкой. Кроме того, чтобы на окне не останется разводов, уксус также уберет все пятна.

Чай

Чем мыть окна, чтобы не было разводов: отлично поможет чай / pixabay.com

Чем мыть окна, чтобы не было разводов, если под руками нет никакого специального средства? Вам пригодится обычный чай. Приготовьте крепкий чайный раствор и добавьте в него несколько ложек столового уксуса. Нанесите смесь на стекло с помощью распылителя, затем протрите тряпкой. Не забудьте промыть дополнительно окно чистой водой.

Средство для мытья посуды

Он отлично справится с пятнами от сажи, масла, капель дождя или насекомых на стекле. Средство нужно всего-навсего нанести на окно распылителем, а затем протереть салфеткой досуха.

Крахмал

Многие думают, что крахмал оставит на стекле белые разводы, но это совсем не так. Благодаря простому раствору вы сможете избавиться от толстого слоя пыли на окне. На один литр воды нужно добавить 1 столовую ложку крахмала, перемешать, затем распылить на стекло. Протрите его тряпкой и оставьте до полного высыхания. После этого важно сухой салфеткой собрать остатки крахмала.

Лимонный сок

Как мыть окна, чтобы не было разводов: используйте лимонный сок / pixabay.com

Лимонный сок можно использовать вместо уксусной кислоты, чтобы помыть окна и получить еще приятный аромат. Для приготовления моющего средства необходимо взять один стакан воды и добавить 50 мл лимонного сока. Затем нанести это все с помощью распылителя и вытереть насухо тряпкой. Приятный запах цитрусовых будет держаться в доме еще определенное время.

Нашатырный спирт

Чем мыть окна, чтобы не было разводов и пятен? Вам поможет средство, которое есть практически в каждой домашней аптечке – нашатырный спирт. На один стакан воды нужно добавить несколько капель, перелить раствор в распылитель и нанести на стекло. После этого просто протрите тряпкой окна досуха. Не забудьте открыть окна на пару часов – ведь нашатырный спирт имеет достаточно едкий запах.

Перманганат калия (марганцовка)

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Для приготовления домашнего средства для мытья окон нужно взять стакан воды и добавить несколько капель марганцовки, чтобы жидкость стала бледно-розового цвета. Наносить раствор лучше с помощью пульверизатора. После этого нужно протереть салфеткой.

Газетная бумага

Еще наши бабушки использовали газеты, чтобы мыть окна без разводов. Если на стекле загрязнение, их нужно сначала протереть мыльным раствором или любым другим средством. Затем смять газетную бумагу и протереть стекло до безупречного блеска.

Салфетка из микрофибры

Если на окнах имеется лишь незначительное загрязнение, справиться с задачей поможет обычная салфетка из микрофибры. Здесь даже не нужно думать, чем мыть окна, чтобы не было разводов. Просто смочите салфетку в воде и тщательно протрите стекло.