Как на Банковой готовятся к российским "ударам возмездия за Кремль": ответ нардепа

Украина еще с начала полномасштабного вторжения РФ готова к попыткам российских оккупантов бить по правительственному кварталу.

Член комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что Россия пыталась атаковать так называемые "центры принятия решений" еще с первых дней полномасштабной войны, поэтому у этих угроз Кремля нет ни одной новизны.

Об этом он сказал в эфире Радио Свобода.

"С первых дней войны враг наносил удары по центрам принятия решений. Достаточно вспомнить Харьковскую, Николаевскую ОВА, которые являлись объектом именно террористических бомбовых ударов РФ. И правительственный квартал был под прицелом. Благодаря умелым усилиям наших войск ПВО правительственные здания не пострадали. То, что они являлись объектами атак, в этом сомнений нет ни у кого", — убежден Вениславский.

По его словам, в любом случае усилия по прикрытию неба над Киевом будут только наращиваться.

"Киев — как столица Украины — имеет важное символическое значение для граждан Украины, и имеет важное психологическое значение для россиян. Они, безусловно, будут продолжать наносить такие удары, но быть уверенными, что они не принесут результатов, мы не можем, но то, что мы к этому готовы – так это точно", — добавил нардеп.

Напомним, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев после атаки беспилотников на Кремль заявил, что президента Украины Владимира Зеленского следует убить.

В Офисе президента к таким угрозам относятся скептически. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что "пустая бочка сильнее звенит".

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