Как на границе рассчитывают украинцев с двойным гражданством: ответ пограничника

Граждане не могут быть ограничены в праве въезда в Украину.

В Украине единственное гражданство – украинское. При въезде в страну лицо предоставляет документы на паспортный контроль на КПП. Это может быть как один паспорт, так и два.

Об этом рассказал заместитель начальника отдела пограничного контроля 7 Карпатского пограничного отряда Владислав Пясецкий, сообщает DailyLviv.com.

В ходе паспортного контроля уполномоченное лицо ГНСУ изучает, проверяет правила соблюдения сроков пребывания на территории Украины. Если лицо предоставляет два паспорта, пограничная служба устанавливает личность и изучает документы, говорит представитель Госпогранслужбы.

"Если же лицо предоставляет исключительно паспорт иностранного государства, пограничники обращают внимание на место рождения, указанное в документе, реквизиты. Исходя из этого, мы уже понимаем, является ли иностранцем или гражданином Украины", — рассказал Владислав Пясецкий.

По его словам, благодаря дальнейшим собеседованиям и информации из ведомственных баз данных, пограничники устанавливают наличие у человека двойного гражданства. Также он подчеркнул, что граждане не могут быть ограничены в праве въезда в Украину.

Как сообщалось, на границе документы украинцев будут проверять по-новому, сверяя информацию с данными электронных реестров, к которым ранее был ограничен доступ. Цифровизация проверки документов ускорит этот процесс и исключит возможность использования подделок.

Читайте также:

Ограничивают оплату карточками за границей! Нацбанк сделал украинцам "подарок"!