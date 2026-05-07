ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
125
Время на прочтение
2 мин

Как на самом деле формируется денежное довольствие новобранцев ВСУ

Период базовой общевойсковой подготовки в украинской армии давно не является только этапом обучения.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Граждане, которые присоединяются к рядам Вооруженных Сил Украины во время особого периода, имеют право на официальное денежное довольствие с момента зачисления в списки личного состава. Это касается и периода прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП), которая длится 51 день.

Денежное довольствие во время БОВП: сколько платят новобранцам

По данным Минобороны, базовый размер денежного довольствия для военнослужащих, проходящих подготовку в учебных центрах, составляет примерно 20 130 гривен в месяц.

Следует учитывать, что конечная сумма может несколько отличаться, поскольку на ее формирование влияют индивидуальные факторы:

  • воинское звание

  • занимаемая должность

  • наличие предварительной выслуги лет

Начисление средств начинается с первых суток пребывания в учебном центре после официального оформления в ТЦК и СП.

Календарь выплат

Особенностью выплат в Вооруженных Силах есть то, что средства начисляются за предыдущий месяц. Как объяснили в Министерстве обороны, выплаты производятся в текущем месяце за дни, отработанные в прошлом.

Например, если военнослужащий приступил к БОВП в середине апреля, первую выплату он получит в мае. В то же время сумма будет рассчитана пропорционально количеству дней фактического пребывания на учебе в течение апреля. Средства поступают на банковскую карту одной суммой.

Финансовые перспективы после обучения: надбавки и премии

После завершения курса БОВП и распределения в воинские части размер дохода военнослужащего зависит от условий последующей службы и специфики выполняемых задач.

По информации Минобороны, базовый тарифный разряд обеспечивает минимум от 20 130 гривен, однако эта сумма растет благодаря дополнительным вознаграждениям:

  • 30 000 гривен — за выполнение специальных задач вне зон активных боевых действий

  • до 50 000 гривен — для военнослужащих, выполняющих функции управления подразделениями

  • 100 000 гривен — за непосредственное участие в боевых столкновениях на линии фронта

  • 70 000 гривен — дополнительная выплата за каждые суммарно накопленные 30 дней выполнения заданий непосредственно на «нуле»

Кроме ежемесячных выплат, законодательством предусмотрена ежегодная материальная поддержка, в том числе пособие на оздоровление.

Напомним, в Украине могут поднять зарплаты бойцам, выполняющим боевые задания в самых опасных условиях.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
125
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie