Как на самом деле формируется денежное довольствие новобранцев ВСУ

ВСУ / © Associated Press

Реклама

Граждане, которые присоединяются к рядам Вооруженных Сил Украины во время особого периода, имеют право на официальное денежное довольствие с момента зачисления в списки личного состава. Это касается и периода прохождения базовой общевойсковой подготовки (БОВП), которая длится 51 день.

Денежное довольствие во время БОВП: сколько платят новобранцам

По данным Минобороны, базовый размер денежного довольствия для военнослужащих, проходящих подготовку в учебных центрах, составляет примерно 20 130 гривен в месяц.

Следует учитывать, что конечная сумма может несколько отличаться, поскольку на ее формирование влияют индивидуальные факторы:

Реклама

воинское звание

занимаемая должность

наличие предварительной выслуги лет

Начисление средств начинается с первых суток пребывания в учебном центре после официального оформления в ТЦК и СП.

Календарь выплат

Особенностью выплат в Вооруженных Силах есть то, что средства начисляются за предыдущий месяц. Как объяснили в Министерстве обороны, выплаты производятся в текущем месяце за дни, отработанные в прошлом.

Например, если военнослужащий приступил к БОВП в середине апреля, первую выплату он получит в мае. В то же время сумма будет рассчитана пропорционально количеству дней фактического пребывания на учебе в течение апреля. Средства поступают на банковскую карту одной суммой.

Финансовые перспективы после обучения: надбавки и премии

После завершения курса БОВП и распределения в воинские части размер дохода военнослужащего зависит от условий последующей службы и специфики выполняемых задач.

Реклама

По информации Минобороны, базовый тарифный разряд обеспечивает минимум от 20 130 гривен, однако эта сумма растет благодаря дополнительным вознаграждениям:

30 000 гривен — за выполнение специальных задач вне зон активных боевых действий

до 50 000 гривен — для военнослужащих, выполняющих функции управления подразделениями

100 000 гривен — за непосредственное участие в боевых столкновениях на линии фронта

70 000 гривен — дополнительная выплата за каждые суммарно накопленные 30 дней выполнения заданий непосредственно на «нуле»

Кроме ежемесячных выплат, законодательством предусмотрена ежегодная материальная поддержка, в том числе пособие на оздоровление.

Напомним, в Украине могут поднять зарплаты бойцам, выполняющим боевые задания в самых опасных условиях.

Новости партнеров