Как на самом деле готовился теракт в Киеве: генпрокурор озвучил неизвестные ранее шокирующие детали

Расстрел в Киеве: убийца заранее готовился и использовал фейковое удостоверение журналиста / © ТСН

Неделя прошла после трагического расстрела в Киеве 18 апреля: тем временем следствие обнародовало детальный портрет нападающего.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, преступление было не спонтанным, а системно подготовленным терактом, замаскированным под бытовой конфликт.

«Мужчина — уроженец москвы, 1968 г. р., военный пенсионер. В период с 1992 по 2005 год проходил службу в рядах ВСУ на разных должностях по обслуживанию автомобильной техники. Майор в отставке. После начала российской агрессии переехал в Киев из Бахмута», — рассказал генпрокурор.

Злоумышленник привлекался к уголовной ответственности, но имел в собственности два зарегистрированных карабина и травматический пистолет. Последнее разрешение на оружие он получил на основании якобы журналистского удостоверения, выданного одной из общественных организаций. Обстоятельства получения разрешительной документации на оружие проверяются СБУ.

Кравченко подчеркнул, что анализ содержимого мобильного телефона убийцы показал системную подготовку к совершению массового расстрела. На обнаруженных видео зафиксировано, как он дома отрабатывал навыки быстрого приведения оружия в боевую готовность и прицельную стрельбу.

Свои действия он сопровождал агрессивными монологами: называл людей свиньями, которых будет «мочить», использовал язык вражды в отношении украинцев, восклицал нацистские поздравления и призывал к насилию на идеологической почве.

Особую неприязнь злоумышленник проявлял к соседу, которого пренебрежительно называл «директором шестого». Именно он являлся первой жертвой нападения.

«Пусковым крючком» трагедии 18 апреля генпрокурор назвал очередной спор стрелка с соседями из-за домофона, который убийца отремонтировал лично, однако после этого некоторые жители не могли попасть в дом.

Был ли нападающий связан со спецслужбами РФ

В то же время, следствие проверило версию о возможных связях нападающего со спецслужбами России. Пока таких связей не установлено.

«Окончательные выводы по мотивам, психическому состоянию и вменяемости стрелка на момент совершения преступления будут сделаны после завершения посмертных судебно-психологической и психиатрической экспертиз», — добавил Кравченко.

Стрельба в Киеве: последние новости

Напомним, что 18 апреля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по людям прямо посреди улицы и в супермаркете.

Вместо задержания злоумышленника, копы скрылись с места стрельбы.

Впоследствии стало известно, что сотрудники полиции, обвиняемые в побеге во время теракта в Киеве, были отстранены от исполнения служебных обязанностей. Суд им избрал меру пресечения