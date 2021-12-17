"Выпал и показал, чем действительно дышим": как в Ивано-Франковской области реагируют на "черный" снег (фото)

Местные считают, что такой цвет снега из-за загрязненности воздуха ТЭС.

В Ивано-Франковской области выпал снег, правда, "черный". Местные жители считают, что он оказался этакой "лакмусовой бумажкой", которая показала, что на самом деле "летает" в воздухе.

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Об этом сообщают в Сети.

"Выпал "черный снег". Местные говорят, что причиной этого выбросы Бурштынской ТЭС, поэтому собрались писать письмо-жалобу президенту", — говорится в сообщении.

В свою очередь, на Бурштынской ТЭС отрицают, что причина "черного" снега их выбросы, о чем заявили на своей странице в соцсети.

Сообщаем, что за последний период технологических нарушений на Бурштынской ТЭС не было. Станция работает в штатном режиме. Работает до 10 энергоблоков. Все энергоблоки Бурштынской ТЭС оборудованы электрофильтрами и на них работают системы очистки дымовых газов. Мы следим за тем, чтобы выбросы не превышали нормативных значений", – говорится в сообщении ТЭС.

Пользователи Сети обсудили ситуацию с "черным" снегом, и кто в этом виноват:

То есть, бесплатные пакеты в магазинах запретили, чтобы защитить экологию, а черный снег это норм?

На самом деле, это не первый раз и все местные жители это знают! Просто благодаря снежной зиме мы можем четко увидеть контраст, почти незаметный в другое время года! Дожди, туман тоже проявляют эту "радость", но больше на автомобилях, которые невозможно потом отмыть. Также этот осадок можно четко увидеть, когда одетая одежда повисит ночь на улице, надо снова перестирать.

Топят твердым топливом сейчас повсюду. Но в 3 км за Галичем снег уже белый, а у нас просто страшно на улицу выходить. Проблема началась не 5 дней назад! Просто когда не было снега, мы и не видим, чем дышим. Короче, спасибо за "заботу".

Ни разу не видел в селах, где топят дровами, черного снега.

Так практически всегда, во время дождя автомобили все время в мазуте, а тут снег как назло выпал и показал, чем мы действительно дышим.

Напомним, что на янтарской ТЭС произошел выброс, в результате которого пострадали несколько работников теплоэлектростанции. Их доставили в больницу медики скорой.

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