Как начинается стихия: в Закарпатье пользователи соцсетей показали видео, которое поражает

Из-за сильных дождей из берегов вышли местные реки.
В Закарпатской области сошла большая вода. В результате чего подтопленными оказались сразу несколько населенных пунктов — в том числе поселок Ясиня. Там наводнение принесло с собой мусор и древесину.
Видео того, как начинается стихия, пользователи публиковали в социальных сетях.
Так, на ролике видно, как в течение считанных секунд уровень воды в местной реке поднимается на глазах. Сильное течение несет с собой древесину и мусор.
Як починається стихія: паводок на Рахівщині несе з собою деревину та сміття.— Perfect Val (@valovenil) July 10, 2021
Ясіня, Рахівщина
10.07.2021
Відео: Надія Кравчук pic.twitter.com/VFgf7W1EAu
Пользователи соцсети обеспокоены сложившейся ситуацией. Однако причину видят в одном — в в массовой вырубке лесов.
- Карпаты вырубают, природа мстит.
- Природа отвечает "добром" на "добро".
- Это все человеческий фактор. Леса вырубают, мусор бросают под ноги. Вот природа и мстит.
Напомним, что в Раховском районе Закарпатской области прошли сильные ливни. Поднялась вода в местных ручьях, из-за чего залило дворы и дороги.