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Как начинается стихия: в Закарпатье пользователи соцсетей показали видео, которое поражает

Как начинается стихия: в Закарпатье пользователи соцсетей показали видео, которое поражает

Как начинается стихия: в Закарпатье пользователи соцсетей показали видео, которое поражает

соцмережі

Из-за сильных дождей из берегов вышли местные реки.

В Закарпатской области сошла большая вода. В результате чего подтопленными оказались сразу несколько населенных пунктов — в том числе поселок Ясиня. Там наводнение принесло с собой мусор и древесину.

Видео того, как начинается стихия, пользователи публиковали в социальных сетях.

Так, на ролике видно, как в течение считанных секунд уровень воды в местной реке поднимается на глазах. Сильное течение несет с собой древесину и мусор.

Пользователи соцсети обеспокоены сложившейся ситуацией. Однако причину видят в одном — в в массовой вырубке лесов.

  • Карпаты вырубают, природа мстит.
  • Природа отвечает "добром" на "добро".
  • Это все человеческий фактор. Леса вырубают, мусор бросают под ноги. Вот природа и мстит.

Напомним, что в Раховском районе Закарпатской области прошли сильные ливни. Поднялась вода в местных ручьях, из-за чего залило дворы и дороги.

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