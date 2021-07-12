Как начинается стихия: в Закарпатье пользователи соцсетей показали видео, которое поражает

Из-за сильных дождей из берегов вышли местные реки.

В Закарпатской области сошла большая вода. В результате чего подтопленными оказались сразу несколько населенных пунктов — в том числе поселок Ясиня. Там наводнение принесло с собой мусор и древесину.

Видео того, как начинается стихия, пользователи публиковали в социальных сетях.

Так, на ролике видно, как в течение считанных секунд уровень воды в местной реке поднимается на глазах. Сильное течение несет с собой древесину и мусор.

Як починається стихія: паводок на Рахівщині несе з собою деревину та сміття.

Ясіня, Рахівщина

10.07.2021

Відео: Надія Кравчук pic.twitter.com/VFgf7W1EAu — Perfect Val (@valovenil) July 10, 2021

Пользователи соцсети обеспокоены сложившейся ситуацией. Однако причину видят в одном — в в массовой вырубке лесов.

Карпаты вырубают, природа мстит.

Природа отвечает "добром" на "добро".

Это все человеческий фактор. Леса вырубают, мусор бросают под ноги. Вот природа и мстит.

Напомним, что в Раховском районе Закарпатской области прошли сильные ливни. Поднялась вода в местных ручьях, из-за чего залило дворы и дороги.

На севере Германии разлилась река Рейн, а в турецком Измире из-за наводнения погибли два человека

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