Как надо наказывать нарушителей комендантского часа: предложение генерала полиции

"Гулянки" во время комендантского часа, безусловно, аморальны и недопустимы.

В Украине действует военное положение, а все живут по мирным законам. У нас до сих пор нет ответственности за нарушение комендантского часа.

Об этом заявил начальник Департамента патрульной полиции, генерал Евгений "Маршал" Жуков в интервью Сергею Пейчеву.

Как можно наказывать нарушителей

Жуков предложил вполне адекватный, по его мнению, подход к наказанию за нарушение комендантского часа. Речь идет о гражданских работах в пользу войск и украинцев.

"Я думаю, за нарушение комендантского часа или в таких случаях, когда тусуются, танцуют, отдыхают в запрещенное время, можно поехать покопать окоп второй-третьей линии обороны. Как говорится – "общественные работы". 15-30 суток за нарушение. Все, желаю здоровья, сели в автобус и уехали", – убежден начальник Департамента патрульной полиции.

Речь идет о помощи коммунальщикам, например, в Херсоне. Или нарушители могли бы поехать в Никополь, говорит он, разбирать завалы в результате ударов по школам или садам.

"Это было бы нормальная, по моему мнению, общественная активная деятельность за нарушение комендантского часа", – считает Евгений "Маршал" Жуков.

Напомним, в ночь на 28 октября в Шевченковском районе Киева правоохранители во время комендантского часа обнаружили, что студенты-первокурсники устроили вечеринку.

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