Как написать письмо о неявке по повестке: объяснение юриста

Военнообязанный может самостоятельно написать письменное обращение в ТЦК.

Как это сделать – объяснила юрист Юлия Средства, пишет "Фокус".

По их словам, важно указать ФИО, реквизиты повестки и причины, по которым военнообязанный не явился в ТЦК. Также к письму нужно добавить документальное подтверждение обстоятельств, помешавших человеку вовремя прийти в военкомат.

Уважительными причинами неприбытия в ТЦК в срок, определенный в повестке, являются:

стихийные бедствия;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия;

смерть близкого родственника (родителей, жены (супруга), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы)

смерть близкого родственника его жены (супруга);

другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в срок.

Несмотря на это, наличие оснований должно быть документально подтверждено. Документы же должны быть заверены уполномоченными государственными органами, учреждениями и организациями государственной и коммунальной формы собственности. То есть справку из частной больницы могут не принять.

" Если человек проходит лечение и не может самостоятельно написать и отправить письмо в ТЦК о причинах неявки по повестке, а его семья отсутствует, сообщить военкомат по электронной почте может врач или знакомые военнообязанного. Также можно воспользоваться услугами адвоката", — говорится в сообщении.

В то же время, если человек не предупредит ТЦК о причинах неявки в срок, он может быть привлечен к административной ответственности. В таком рушнике грозит в размере от 17 000 до 25 500 грн.

Напомним, повестки, сгенерированные в электронном реестре, уже начали рассылать военнообязанным через "Укрпочту".

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