Как написать письмо о неявке по повестке: объяснение юриста

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация.
Военнообязанный может самостоятельно написать письменное обращение в ТЦК.
Как это сделать – объяснила юрист Юлия Средства, пишет "Фокус".
По их словам, важно указать ФИО, реквизиты повестки и причины, по которым военнообязанный не явился в ТЦК. Также к письму нужно добавить документальное подтверждение обстоятельств, помешавших человеку вовремя прийти в военкомат.
Уважительными причинами неприбытия в ТЦК в срок, определенный в повестке, являются:
- стихийные бедствия;
- болезнь гражданина;
- военные действия на соответствующей территории и их последствия;
- смерть близкого родственника (родителей, жены (супруга), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы)
- смерть близкого родственника его жены (супруга);
- другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в срок.
Несмотря на это, наличие оснований должно быть документально подтверждено. Документы же должны быть заверены уполномоченными государственными органами, учреждениями и организациями государственной и коммунальной формы собственности. То есть справку из частной больницы могут не принять.
" Если человек проходит лечение и не может самостоятельно написать и отправить письмо в ТЦК о причинах неявки по повестке, а его семья отсутствует, сообщить военкомат по электронной почте может врач или знакомые военнообязанного. Также можно воспользоваться услугами адвоката", — говорится в сообщении.
В то же время, если человек не предупредит ТЦК о причинах неявки в срок, он может быть привлечен к административной ответственности. В таком рушнике грозит в размере от 17 000 до 25 500 грн.
Напомним, повестки, сгенерированные в электронном реестре, уже начали рассылать военнообязанным через "Укрпочту".
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