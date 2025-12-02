Как наследовать имущество на оккупированной территории Украины

Обычно наследие открывается по последнему месту жительства умершего. / © Pixabay

Значительная территория нашей страны оказалась под оккупацией российских захватчиков. Многие покинули временно захваченные территории, однако там остались их имущество и родственники. После смерти родственников актуальным остается вопрос оформления наследства на недвижимость.

Если наследственное имущество находится на временно оккупированной территории (ТОТ) Украины, разглашение свидетельства о праве на наследство осуществляется по общим правилам, определенным Гражданским кодексом Украины, Законом «О нотариате» и Порядком совершения нотариальных действий нотариусами Украины, напоминает Минюст.

То, что место открытия наследства может быть на временно оккупированной территории или на территории, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия в полном объеме, не делает невозможным оформление наследства. Это только влияет на порядок совершения нотариальных действий: нотариус определяет альтернативное место открытия наследства и осуществляет необходимые процедуры в соответствии с законодательством Украины.

Отмечается, что согласно Гражданскому кодексу Украины место открытия наследства — последнее место жительства наследодателя. Однако в период военного положения, если это место расположено на ТОТ или на территории активных боевых действий, наследственное дело может быть заведено любым нотариусом независимо от места открытия наследства.

Если наследственное дело было открыто на временно оккупированной территории, где невозможно продолжить производство из-за отсутствия доступа к документам или их уничтожения, любой нотариус (государственный или частный), к которому обратился наследник, имеет право продолжить ведение наследственного дела на основании его заявления.

Какие документы нужно добавить в заявление:

свидетельство о смерти наследодателя

документы, подтверждающие родственные связи (свидетельства, решения суда)

документы, подтверждающие право собственности на имущество, а также документы, подтверждающие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (соответствующие свидетельства, выписки и т.п.)

Для принятия или отказа от наследства установлен срок в шесть месяцев, начинающийся со дня смерти наследодателя. Свидетельство о праве на наследство выдается после истечения шестимесячного срока по месту открытия наследства.

