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Как настроить бесперебойный интернет дома, который будет работать при отключении света

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
4 мин
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Как настроить бесперебойный интернет дома, который будет работать при отключении света

Как настроить интернет соединение

Как настроить интернет соединение у себя дома, читайте в материале ТСН.ua.

Сегодня многие украинцы задают себе вопрос, как отдаленно работать или просматривать контент, когда свет в доме отсутствует. Ведь для интернет-серфинга мало батареи работающего смартфона или ноутбука, необходимо еще питать роутер. Но и это еще не все, вероятнее всего, даже рабочий роутер не будет раздавать интернет, если только у вас не оптоволоконное соединение с провайдером. 

На самом деле подключить интернет соединение, которое будет работать независимо от наличия в доме электроснабжения, не так уж трудно. Но в сегодняшних реалиях украинские интернет-провайдеры вынуждены обеспечивать работу сети во время веерных и аварийных отключений. Для этого им необходимо перестраивать свои сети так, чтобы на ее критических узлах было постоянное питание электроэнергией. Такие перестройки требуют времени и миллионных инвестиций. Провайдеры признаются, что сейчас переживают самый трудный этап за все время своей работы. Они вынуждены докупать генераторы и аккумуляторы или хоть как-то поддерживать работу коммутаторов и другого оборудования во время блекаутов.

Настраиваем бесперебойный интернет дома

Вопрос как сделать интернет бесперебойным сейчас волнует миллионы людей, многим необходим постоянный доступ к сети.

Пожалуй, самый простой и надежный вариант – приобрести Starlink. Это оборудование известно, в том числе благодаря владельцу создавшей ее компании одиозному Илону Маску. Однако этот способ требует наличия у вас немалой суммы на покупку такого драгоценного оборудования. Если же вы не богаты и хотите решения не за все деньги мира – вашему вниманию три решения, которые предлагают провайдеры для энергонезависимого интернета в вашем доме. Это резервное питание коммутатора в подъезде многоквартирного дома, PON или подключение ADSL от провайдера «Укртелеком».

Резервное питание коммутатора в подъезде многоквартирного дома

FTTB – это технология, подразумевающая подведение оптоволоконного кабеля к коммутатору в многоквартирном доме и разведение интернета от него по квартирам через медный кабель. Коммутатор при этом питается от электросети 220 В.

Если вы живете в многоквартирном доме и пользуетесь услугами частного провайдера, скорее всего, именно по этой технологии организован доступ к интернету и у вас. Исключение может быть, когда вы пользуетесь услугами «Укртелеком» — они подключают интернет по технологии, которую мы опишем ниже в этой статье.

В этой технологии наиболее уязвимым к отключениям электроэнергии коммутатор. Именно это устройство работает от питания электроэнергией дома, если этого питания нет – интернета у вас не будет.

Таким образом, те провайдеры, которые пытаются сделать свои сети бесперебойными – ставят батареи на коммутаторы в обслуживаемых ими домах. При этом, кроме батареи для питания коммутатора, необходимо еще иметь инвертор – устройство, которое будет увеличивать напряжение. Без инвертора подключать оборудование, требующее напряжения в 220 В, к аккумулятору, который может выдавать только 12 В, бесполезно.

Оптоволоконный интернет или технология PON (GPON)

Технология PON, или GPON (буква G означает гигабитный) расшифровывается как Passive Optical Network. Этот метод доставки интернета подразумевает подведение интернетного оптического кабеля непосредственно к дому, даже если узел провайдера расположен в нескольких километрах от потребителя.

Таким образом даже если у вас выключили электроэнергию, но к вам подведен оптический кабель – пользоваться интернетом вы сможете без проблем.

Какие нюансы?

  1. Вам придется приобрести оптический терминал GPON – ONU. Данное устройство конвертирует оптический кабель в медный (так называемую «повитую пару»), а медный кабель уже можно подсоединять к вашему роутеру. Такой терминал стоит около 1000 грн в интернете и некоторые провайдеры предлагают приобрести его за 400-600 грн вместе с подключением.

  2. Кроме наличия роутера и терминала вам понадобится источник бесперебойного питания, чтобы заживить оба устройства.

  3. Но даже наличие всех необходимых устройств и источника тока для них не гарантирует наличие интернета у вас дома. Так, узел связи у провайдера может находиться в зарезервированном и защищенном от отключений дата-центре, а может – в обычном офисе. В последнем случае интернет может просто вырубиться, если у провайдера сядет батарея для узла связи.

  4. Для того чтобы провести оптику в квартиру придется сверлить дырку в стене под кабель, или же установить ONU в щитке в подъезде, заживить его там и вести пару из него в квартиру.
  5. И, наконец, следует иметь в виду, что сейчас на подключение оптики люди становятся в очередь, так что быстро этот процесс точно не пройдет.

Интернет от «Укртелеком»

Если вы готовы пожертвовать технологичностью и скоростью подключения к Интернету, вам следует присмотреться к технологии доступа к интернету ADSL.

Вы можете подключить модем/роутер от Укртелекома, заживить их и пользоваться более медленным, но бесперебойным интернетом.

Бесперебойность такого подключения по словам компании обеспечивается тем, что компания установила аккумуляторы на важнейшие узлы связи, поэтому их сеть готова даже к длительным отключениям электроснабжения.

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Просмотры
6095
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