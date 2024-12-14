Как наточить ножи и ножницы на дому: неожиданно легкие способы

С острыми ножами процесс приготовления пищи значительно упрощается. А хорошо наточенные ножницы помогают без особого труда справляться с разнообразными домашними делами. Читайте в материале ТСН.ua, как наточить нож, ножницы, лезвие для блендера или мясорубки дома быстро и без проблем.

Как наточить нож: простые и необычные лайфхаки

Достаточно простым и оригинальным способом, который поможет вам разобраться, как заточить нож, можно назвать использование дна керамической чашки. Ненужную кружку переверните вверх дном. Выбирайте чашки с необработанными краями на дне. Резкими движениями, прилагая определенные усилия, трижды проведите лезвием ножа от ручки до конца острия. Затем переверните и повторите. После этого нужно сполоснуть нож водой и попытаться что-нибудь нарезать. Если лезвие еще недостаточно острое, процедуру следует повторить.

Не знаете, как заточить нож? Сделать это можно с помощью наждачной бумаги. Положите его на ровную и жесткую поверхность, свободный край придерживайте одной рукой, а другой наточите лезвие, выполняя скользящие движения. Чтобы облегчить себе задачу, можно использовать двусторонний скотч, которым можно закрепить на поверхности наждачную бумагу.

Интересный и очень простой способ, как наточить нож дома, это взять обычный коврик для мышки, несколько кусков наждачной бумаги разной абразивности и кусок натуральной кожи. На коврик нужно положить наждачную бумагу (для удобства советуем закрепить с разных сторон канцелярскими зажимами) и протянуть нож режущей стороной по бумаге. Обратите внимание, что нажимать нужно с минимальными усилиями. Наточить нужно обе стороны, а затем перейти к наждачной бумаге более мелкой абразивности. В конце лезвие протирается куском кожи.

Как наточить ножницы

Как наточить ножницы? / Фото: Pexels

Как заточить ножницы (канцелярские или маникюрные)? Вам понадобится обычная алюминиевая фольга. Чтобы сделать это, оторвит небольшой кусок фольги, сложите лист в несколько слоев и режьте его ножницами около минуты.

Еще один простой и очень интересный способ – использовать иглу. Ее нужно закрепить на ровной поверхности или придерживать свободной рукой. Режьте иглу плавными движениями (от основания ножниц до острия).

Наждачная бумага также подходит, если вы не знаете, как заточить ножницы. Но его можно использовать только в том случае, когда лезвие еще не сильно затупилось. Выбирайте мелкозернистую наждачную бумагу, она подходит лучше всего. Его нужно нарезать ножницами, выполнив не менее 15-20 движений. Затем лезвия протираются с помощью салфетки.

Что делать, если затупился нож блендера

Как наточить ножи к мясорубке или блендеру? / Фото: pixabay.com

Как заточить нож, используемый в блендере? Здесь тоже есть свой простой способ. Возьмите алюминиевую фольгу, сделайте из нее несколько плотных шариков, бросьте их в чашу блендера, закройте крышку и включите максимальный режим работы. Ваши ножи в блендере будут как новые всего за несколько минут.

Как заточить нож к мясорубке

Чтобы ножи к мясорубке снова радовали своей остротой, вам понадобится наждачная бумага разной плотности. На плоской поверхности с помощью двустороннего скотча закрепите первый (плотнейший) лист наждачной бумаги. Для лучшего скольжения детали мясорубки необходимо время от времени смачивать водой, поэтому поставьте около себя емкость с жидкостью. Прижмите нож к мясорубке режущей частью к наждачной бумаге. После этого нужно водить деталь кругами по поверхности. Повторите процедуру со всеми другими листами бумаги разной плотности.

Теперь вы знаете, как заточить нож и ножницы дома, чтобы они снова радовали своей остротой.