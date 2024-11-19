Как найти уникальность общества и начать его восстановление: детали двухдневного воркшопа для муниципальных менеджеров

Первый обучающий модуль в Школе восстановления общин завершился выездным воркшопом для представителей 28 общин.

Будущие менеджеры восстановления презентовали свои первые наработки в планах восстановления общин, а также детально ознакомились с проектами восстановления Бучи и Mariupol Reborn, сообщает пресс-служба организации.

Так, на примере созданного Fast Recovery Plan для Мариуполя, участники обсудили ключевые компоненты «стратегии быстрого реагирования». Во время групповой работы они могли предложить свои идеи для совершенствования плана восстановления. В практической плоскости участники презентовали наработки своих общин, сформировали пул стейкхолдеров и анализировали потенциал для развития каждой общины.

«Я абсолютно верю, что сегодня мы должны говорить с общинами, потому что именно они являются тем каркасом национальной экономики и восстановления Украины. На этих территориях формируются нынешние лидеры, формируется межкультурный и межнациональный диалог. Мы должны сегодня создать сильные общины, с сильным руководством, и уверенными людьми в завтрашнем дне», — подчеркнула преподавательница воркшопа, доктор политических наук, профессор, декан факультета "Киево-Могилянская школа профессионального и непрерывного образования" Татьяна Нагорняк.

Участники работали в командах по созданию карт стейкхолдеров, обмениваясь опытом и идеями по привлечению разных групп заинтересованных сторон к процессам восстановления. Такой формат позволил участникам посмотреть на свои территории под разными углами и учесть опыт коллег при оценке собственных возможностей и вызовов.

Завершающим этапом стала командная работа по созданию корреляционных матриц стратегических задач восстановления и развития: анализировали взаимосвязи между различными аспектами восстановления, определяли приоритетные направления и разрабатывали предварительные планы действий.

«Нашей целью для разработки профиля общества должно быть удовлетворение потребностей современного поколения без ограничения возможностей», — делится участница обучения в Школе восстановления общин начальник отдела «ЦНАП» Добрянского поселкового совета Евгения Будникова.

Второй модуль «Экономическое моделирование восстановления городов и территорий» включает цикл практических лекций, форум и выездной воркшоп в технопарк. Он объединил опыт довоенной трансформации городов, стратегии военного восстановления с опытом международных партнеров восстановления после Второй мировой войны.

В общей сложности программой Школы восстановления предусмотрено прохождение 4 модулей. Учеба будет продолжаться до мая 2025 года. Участники получат сертификаты государственного образца, а лучшие выпускники смогут продолжить обучение на академическом уровне.

Напомним, Школа восстановления общин, основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", имеет целью подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с Метинвестом и SCM Ринатом Ахметовым. Образовательными партнерами проекта Метинвест Политехника и Национальный университет "Киево-Могилянская академия".