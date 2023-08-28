Как назвать ребенка – мальчика, девочку: самые популярные имена детей в 2023 году

В Министерстве юстиции Украины рассказали, какими именами чаще всего называли детей украинцы в первом полугодии 2023 года.
В этом году украинцы отказались от необычных имен для мальчиков и девочек и чаще всего называли их традиционно, о чем свидетельствуют данные Минюста.
В прошлом году популярными среди украинцев были такие креативные имена, как Джавелина, Байрактар, Искандер, Сармат. А в первом полугодии прошлого года популярным именем для девочек было имя Стефания.
Чаще всего в первом полугодии 2023 года мальчикам давали следующие имена:
- Андрей,
- Богдан,
- Владимир,
- Василий,
- Даниил,
- Иван,
- Матвей,
- Николай,
- Александр,
- Ярослав.
Самыми распространенными именами для девочек стали:
- Анастасия,
- Виктория,
- Дарья,
- Ева,
- Злата,
- Екатерина,
- Мирослава,
- Мария,
- София,
- Соломия.
Кроме того, в Минюсте напомнили, что согласно статьи 146 Семейного кодекса Украины, имя ребенка определяется с согласия родителей новорожденного.
"Если же мать ребенка не состоит в браке и при этом отсутствует добровольное признание отцовства – имя для малыша определяется его матерью. Ребенку можно дать не более двух имен, если иное не следует из обычая национального меньшинства, к которому принадлежат мать и (или) отец. Спор между родителями по поводу имени ребенка может решаться органом опеки и попечительства или судом", – рассказали в ведомстве.
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