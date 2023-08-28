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Как назвать ребенка – мальчика, девочку: самые популярные имена детей в 2023 году

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Как назвать ребенка – мальчика, девочку: самые популярные имена детей в 2023 году

Как назвать младенца

В Министерстве юстиции Украины рассказали, какими именами чаще всего называли детей украинцы в первом полугодии 2023 года.

В этом году украинцы отказались от необычных имен для мальчиков и девочек и чаще всего называли их традиционно, о чем свидетельствуют данные Минюста.

В прошлом году популярными среди украинцев были такие креативные имена, как Джавелина, Байрактар, Искандер, Сармат. А в первом полугодии прошлого года популярным именем для девочек было имя Стефания.

Чаще всего в первом полугодии 2023 года мальчикам давали следующие имена:

  • Андрей,
  • Богдан,
  • Владимир,
  • Василий,
  • Даниил,
  • Иван,
  • Матвей,
  • Николай,
  • Александр,
  • Ярослав.

Самыми распространенными именами для девочек стали:

  • Анастасия,
  • Виктория,
  • Дарья,
  • Ева,
  • Злата,
  • Екатерина,
  • Мирослава,
  • Мария,
  • София,
  • Соломия.

Кроме того, в Минюсте напомнили, что согласно статьи 146 Семейного кодекса Украины, имя ребенка определяется с согласия родителей новорожденного.

"Если же мать ребенка не состоит в браке и при этом отсутствует добровольное признание отцовства – имя для малыша определяется его матерью. Ребенку можно дать не более двух имен, если иное не следует из обычая национального меньшинства, к которому принадлежат мать и (или) отец. Спор между родителями по поводу имени ребенка может решаться органом опеки и попечительства или судом", – рассказали в ведомстве.

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Дата публикации
Просмотры
898
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