Как не купить бананы с пестицидами: что означают наклейки на фруктах

Что означают наклейки на бананах, на что нужно обратить внимание, покупая их, читайте в материале ТСН.ua

Наверное, многие замечают маленькие цветные наклейки на бананах. Однако мало кто задумывается для чего они и какую информацию предоставляют. Подобного типа наклейки можно увидеть и на других фруктах.

Наклейки на бананах указывают на страну-производителя, компанию-производителя, а также информируют потребителя о том, каким образом был выращен фрукт. Самым полезным для потребителя, наверное, будет выяснить, способ выращивания банана. Об этом указывает 4-х или 5-ти значительный код на наклейке. Именно благодаря ему потребитель может выяснить, насколько полезен покупаемый фрукт.

Наклейки на бананах

Если на наклейках 4-значный код, начинающийся цифрами 3 или 4 , то это указывает на то, что продукт был выращен по принципу интенсивного сельского хозяйства. То есть, чтобы ускорить его рост и созревание применяли натуральные и минеральные удобрения, среди которых пестициды и другая химия.

, то это указывает на то, что продукт был выращен по принципу интенсивного сельского хозяйства. То есть, чтобы ускорить его рост и созревание применяли натуральные и минеральные удобрения, среди которых пестициды и другая химия. Если продукт имеет 5-значный код, начинающийся с цифры 9 , это означает, что он был выращен традиционным "органическим" способом без применения пестицидов и удобрений.

, это означает, что он был выращен традиционным "органическим" способом без применения пестицидов и удобрений. Если на банане наклейка, на которой 5-значный код, начинающийся с цифры 8, это означает, что продукт с ГМО, то есть генетически модифицирован.

Интересные факты о бананах

Интересные факты о бананах

С точки зрения ботаники бананы являются ягодами, например, арбузы. Однако все давно привыкли считать их фруктами. А банановое дерево – не дерево, а трава.

Существует около тысячи видов бананов, и далеко не все они съедобны.

Бананы почти в полтора раза питательнее картофеля, а в сушеных бананах в 5 раз больше калорий, чем в сырых.

Бананы – самый радиоактивный плод на Земле, по сравнению с другими культурами. Но беспокоиться не нужно, даже если есть одни бананы, все равно невозможно съесть их столько, чтобы радиация навредила.

Бананы зреют очень долго – от 10 до 18 месяцев в зависимости от сорта. Если разрешает климат, бананы созревают 3 раза в год.

Из бананов изготовляют муку, кетчуп, а из банановой кожуры – мыло.

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